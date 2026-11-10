Veröffentlicht am 10.11.2026

Oersdorf. Funkelnde Lichter, duftende Waffeln und gemütliches Beisammensein: Der Bürgerverein Oersdorf lädt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Feuerwehr Oersdorf am Freitag, 20. November, und Samstag, 21. November, zum Weihnachtsbummel am und im Gemeindehaus ein. Am Freitag öffnet die Veranstaltung von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot mit Kunsthandwerk, verschiedenen Ausstellern und Aktionen. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Beim Bummeln, Entdecken und Klönen bietet sich Gelegenheit, gemeinsam mit Familie, Freunden und Nachbarn die Vorweihnachtszeit einzuläuten.

Für interessierte Aussteller sind im Gemeindehaus noch einige Tische frei. (Standgebühr 10 Euro pro Tag und Tisch mit einer Länge von 1,60 Metern. Tische und Stühle stehen vor Ort zur Verfügung.)

Darüber hinaus freuen sich die Veranstalter über helfende Hände. Wer eine Schicht beim Waffel- oder Crêpesbacken oder am Grill übernimmt, unterstützt damit den Weihnachtsbummel.

Anmeldungen für Aussteller und Helferschichten werden per E-Mail an Vorstand@buergerverein-oersdorf.de entgegengenommen.