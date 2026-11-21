Veröffentlicht am 21.11.2026

Bunte Blätter gehören zum Herbst. Auf Geh- und Radwegen können sie bei Nässe allerdings schnell zur Rutschgefahr werden. Damit die Wege in Kaltenkirchen sicher bleiben, sind derzeit bis zu zehn Mitarbeitende des städtischen Baubetriebshofs mit der Laubbeseitigung beschäftigt. Im Laufe einer Saison kommen durchschnittlich etwa 250 bis 300 Kubikmeter Laub zusammen.

Der Bauhof kümmert sich dabei um öffentliche Verkehrsflächen, soweit deren Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer übertragen ist. Auch in Grün- und Parkanlagen, auf Wanderwegen sowie auf Schul- und Sportanlagen entfernt das Team Laub, wo dies für die Verkehrssicherheit erforderlich ist. Neben Harken und Laubbläsern kommen zwei Großgeräte zur Laubaufnahme zum Einsatz.

Nicht jedes Blatt muss abtransportiert werden. Wo es möglich ist, bläst der Bauhof das Laub direkt in angrenzende Gehölzflächen. Dort unterstützt es das Bodenleben und wird mit der Zeit zu Humus. Gleichzeitig verringert sich dadurch die Laubmenge, die abgefahren werden muss, erheblich.

Das eingesammelte Laub wird zunächst zentral gesammelt und später gesiebt. Dabei werden Müll und andere Fremdstoffe entfernt. Da leicht zersetzliches Laub zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise verrottet ist, fällt auch sogenannter Rohhumus an. Diesen bringt der Bauhof wieder auf Pflanzflächen aus. Das übrige Material wird zur weiteren Kompostierung an Entsorgungsfachbetriebe übergeben.

Für sichere Wege braucht es neben dem Einsatz des Bauhofs auch die Mitwirkung der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer. Die Reinigung der angrenzenden Geh- und Radwege ist in Kaltenkirchen grundsätzlich auf sie übertragen. Die betreffenden Flächen müssen mindestens einmal wöchentlich kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Entstehen gefährliche Laubansammlungen, ist entsprechend häufiger Handeln erforderlich. Wer die Reinigung nicht selbst übernehmen kann, muss eine andere Person oder einen Dienstleister damit beauftragen. Welche Flächen im Einzelnen dazugehören, regelt die Straßenreinigungssatzung.

Laub darf dabei nicht auf die Fahrbahn gekehrt werden. Hinweise zur richtigen Entsorgung gibt der Wege-Zweckverband. Mehr unter www.wzv.de.

„Unser Bauhofteam leistet im Herbst viel Arbeit. Dafür danke ich den Mitarbeitenden ebenso wie allen, die vor ihrer eigenen Haustür mit anpacken. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass wir auch bei nassem Herbstwetter sicher unterwegs sein können“, sagt Stefan Bohlen, Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen.

Die Straßenreinigungssatzung können Sie jederzeit online einsehen unter: www.kaltenkirchen.de → Rathaus & Politik → Bürgerservice → Ortsrecht → Öffentliche Einrichtungen.