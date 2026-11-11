Veröffentlicht am 11.11.2026

Kaltenkirchen. Wie kommen wir mit anderen leichter ins Gespräch? Diese Frage steht im Raum bei den Kaltenkirchener Perspektiven am Donnerstag, den 26. November. „Ich wünsche mir mehr gute Unterhaltungen und neue Kontakte“, sagen viele Anrufer in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KIS). Manche geben zu, dass sie sich einsam fühlen. Einige suchen Anschluss, weil sie vor kurzem in die Region gezogen sind.

Dahinter steht immer das Bedürfnis, sich zugehörig zu fühlen, zu einer Gruppe, Nachbarn, Kollegen, Vereinsmitgliedern usw. Small Talk sei ihnen unangenehm, geben die meisten zu.

12.000 bis 16.000 Wörter sprechen Männer wie Frauen laut einer Studie der Universität Mannheim am Tag. Die Tendenz zeigt jedoch, dass es seit einigen Jahren kontinuierlich um rund 300 Wörter abnimmt. Gründe sind weniger Begegnungen im Alltag durch die Digitalisierung und Automatisierung von Vorgängen, wie dem Online-Einkauf. Hintergrundinformationen sind der Einstieg zu den Anregungen, leichter ins Reden zu kommen.

Der Workshop beginnt um 19 Uhr im Haus der Sozialen Beratung – Beratungszentrum Kaltenkirchen, Flottkamp 13 b (1.OG/Raum: 1.30).

Wer vorab mehr Informationen möchte, kann sich unter der Rufnummer 04551/3005 an die KIS wenden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.