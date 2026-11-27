Veröffentlicht am 27.11.2026

Neumünster (ots) - Am 26.11.2026 übergab eine Geschädigte eine höhere Bargeldsumme an einen unbekannten Mann, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Die Kriminalpolizei Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am 26.11.2026 gegen Nachmittag erhielt eine über 80-jährige Dame, die in der Noldestraße wohnhaft ist, einen Telefonanruf. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung einer Bank aus und machte die Geschädigte auf Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto aufmerksam. Nach über vier Stunden Telefonat habe die Dame einem Mann, der sie an ihrer Wohnanschrift aufsuchte, ihre Bankkarte übergeben. Da der Anrufer sich ebenfalls nach Bargeld erkundigte, erschien er noch ein weiteres Mal und forderte die Anwohnerin auf, ihr Bargeld auszuhändigen, da die Individualnummern der Scheine überprüft werden müssten.

Die Geschädigte übergab dem Abholer eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld an der Tür. Kurz darauf wurde die Geschädigte misstrauisch und informierte die Polizei.

Der Abholer kann beschrieben werden:

- männlich

- ca. 30 Jahre

- kräftig

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Abholer oder andere verdächtige Personen im Bereich der Noldestraße in Neumünster am 26.11.2026 zwischen 18:00 Uhr - 21:00 Uhr beobachtet haben könnten. Wenden sie sich bei Hinweisen bitte an ki.neumuenster@polizei.landsh.de oder 04321-9450.

Im Verlauf des gestrigen Tages wurden der Polizei Neumünster mehrere Schockanrufe gemeldet. Hier blieb es jeweils beim Versuch. Die Polizei Neumünster warnt erneut eindringlich vor diesen Arten von Betrug und weist darauf hin, keine Geldkarten, Schmuck oder Bargeld an der Haustür an fremde Personen zu übergeben.