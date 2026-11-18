Veröffentlicht am 18.11.2026

Am 21. November 2026 lädt ein Adventmarkt in und an der „Alten Schmiede Bornhöved“ von 13.00 bis 18.00 Uhr zum Klönen, Kaufen, Gestalten und Genießen ein. Zum elften Mal findet der Adventmarkt vor der historischen Kulisse der alten Dorfschmiede in Bornhöved am Kuhberg 13 statt.

Festlich geschmückte Stände und Hütten mit kunsthandwerklichen Geschenkideen, kreativem Selbstgemachten und vielen vorweihnachtlichen Köstlichkeiten sind für die Besucher bereit. Mit Grillwurst und Fritten lockt die Jugendfeuerwehr und durch die Bastelecke für Kinder vom Treffpunkt Kinder und Jugend e.V. ist es ein Adventmarkt für die ganze Familie. Zur Freude aller bringt der Nikolaus Präsente mit.

Veranstalter sind der Förderverein Alte Schmiede Bornhöved und die Gemeinde Bornhöved. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung ist die Alte Landstraße von Freitag, den 20.11.2026 ab 18:00 Uhr bis Sonnabend, den 21.11.2026 bis 20:00 Uhr für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Alle Anwohner und Betroffenen werden um ihr Verständnis hierfür gebeten.