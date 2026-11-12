Veröffentlicht am 12.11.2026

Neumünster. Elegante Abendgarderobe, mitreißende Livemusik, volle Tanzflächen und Tausende gut gelaunte Gäste: Wenn der Pferdesportverband Schleswig-Holstein (PSH) wie in jedem Jahr zum Ball der Pferdefreunde bittet, verwandeln sich die Holstenhallen Neumünster in die größte Ballkulisse Deutschlands. Nach dem glanzvollen Jubiläum im Januar dieses Jahres mit rund 7.000 Besuchern steht die nächste Ausgabe bereits in den Startlöchern. Am 23. Januar 2027 wird zum 26. Mal bis in die frühen Morgenstunden getanzt, gefeiert und das Wiedersehen mit Freunden und Bekannten genossen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gehört der Ball der Pferdefreunde zu den gesellschaftlichen Höhepunkten im Norden.

Was einst als Treffpunkt der Pferdesportszene begann, begeistert längst auch Gäste weit über den Reitsport hinaus. Unterschiedliche Musikrichtungen mit der beliebten TONADOS als Hauptband, mehrere Tanzflächen sowie zahlreiche Bars und Lounges bieten beste Voraussetzungen für eine unvergessliche Nacht. Auch 2027 dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Die Karaoke-Bar, die bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr für Begeisterung sorgte, öffnet erneut ihre Türen. Pianisten sorgen für stimmungsvolle Klänge, während eine Samba-Band südamerikanisches Temperament in die Holstenhallen bringt. Dazu kommen verschiedene Aktionen und Überraschungen. Auch der gute Zweck hat seinen festen Platz im Programm: Im Laufe des Abends ist eine Scheckübergabe zugunsten einer hippologischen Institution geplant. Dass der Ball auch auf dem gesellschaftlichen Parkett eine feste Größe ist, unterstrich das Jubiläum im Januar 2026. Mit Ministerpräsident Daniel Günther, Innenministerin Magdalena Finke und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen mischten sich gleich mehrere prominente Vertreter der Landespolitik unter die Gäste. Auch 2027 wird wieder Besuch aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet.

Stabile Eintrittspreise trotz steigender Kosten Eine besonders erfreuliche Nachricht hält der veranstaltende Pferdesportverband außerdem für seine Gäste bereit: Während die Kosten für Veranstaltungen allerorts steigen, bleiben die Eintrittspreise für das Traditionsevent unverändert. „Uns ist wichtig, dass der Ball ein Fest für möglichst viele Menschen bleibt. Natürlich spüren auch wir die gestiegenen Kosten in vielen Bereichen. Dennoch haben wir uns bewusst entschieden, die Ticketpreise nicht anzuheben“, erklärt Matthias Karstens vom PSH. Auch 2027 steht dem Ball mit dodenhof ein starker Partner zur Seite. Das bekannte Handelsunternehmen bereichert die Veranstaltung mit verschiedenen Aktionen vor Ort und überrascht die Gäste unter anderem mit Give-aways. Am 11. November beginnt der Kartenvorverkauf Wer am 23. Januar 2027 dabei sein möchte, sollte sich den 11. November vormerken. An diesem Mittwoch startet der Kartenvorverkauf für den 26. Ball der Pferdefreunde. Eintrittskarten sind ausschließlich online über die offizielle Vorverkaufsstelle www.mervestelle.de erhältlich. Einlass ist ab 19 Uhr. Festliche Abendgarderobe ist obligatorisch, Jeans und Turnschuhe bleiben draußen. Für Jugendliche unter 18 Jahren gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Weitere Informationen: www.psvsh.de