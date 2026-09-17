Veröffentlicht am 17.09.2026

Neumünster. Der Vortrag widmet sich der politischen Symbolik in Kunstwerken und der Frage, wie Bilder über Jahrhunderte hinweg Macht und politische Botschaften vermittelt haben. Der Kunsthistoriker Dr. Hans Thomas Carstensen führt anhand von Werken aus fünf Jahrhunderten durch die europäische Kunstgeschichte und erläutert verborgene politische Anspielungen unter anderem bei Michelangelo, Rubens und Caspar David Friedrich.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Vortrag findet am Sonntag, 27. September 2026, um 14:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme kostet 8,00 Euro, für Personen über 65 Jahre 6,00 Euro.

Eine schriftliche Anmeldung (z. B. vhs@neumuenster.de, www.vhs-neumuenster.de) wird bis Donnerstag, 24. September 2026 (12:00 Uhr) erbeten; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20012VS ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.