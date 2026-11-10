Veröffentlicht am 10.11.2026

Neumünster. Am Fr., 12.11.2027 tritt Das Vollplaybacktheater mit dem Programm "Die drei ??? und der seltsame Wecker" im Theater in der Stadthalle in Neumünster auf.

Die drei ??? und der seltsame Wecker. Das VPT interpretiert als spezialgelagerte Jubiläumsshow den sonderbaren Super-Fall: Die drei ??? und der seltsame Wecker

Alfred Hitchcock ruft - Ein schriller Schrei zerreißt die Stille! Allen gefriert das Blut in den Adern. Ist es ein Geist? Ist es ein Tier? Nein, es ist ... Alfred Hitchcock, Meisterregisseur und Mentor der drei Juniordetektive aus Rocky Beach hat einen neuen Fall für Justus, Peter und Bob. Das Vollplaybacktheater wiederum macht einen leckeren Bandsalat daraus, kehrt mit einer brandneuen Show zurück auf die Bühne und bringt mit dem Hörspiel-Klassiker »Die drei ??? und der seltsame Wecker« die Hallen zum Beben. Sprichwörtlich.

Denn wenn ein Wecker nicht klingelt, sondern schreit, können weder die drei Detektive aus Rocky Beach noch die Hörspiel-Punker aus Wuppertal die Füße still halten. Also jagen die drei ??? plötzlich hinter verschwundenen Ölgemälden her, während das VPT mal wieder mit einer Pointe nach der anderen das Publikum in lachtränende Atemnot treibt. Und das mittlerweile seit stolzen 30 Jahren!

Das Vollplaybacktheater Die drei ??? und der seltsame Wecker

Fr., 12.11.2027, 20 Uhr in Neumünster, Theater in der Stadthalle Karten für diese Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de. Beginn ist um 20:00 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 19:00 Uhr.