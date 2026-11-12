Veröffentlicht am 12.11.2026

Neumünster. Wie wird staatliche Macht verteilt und kontrolliert? Dieser Frage geht der Informations- und Diskussionskreis „Demokratie im Fokus“ mit Gerd-M. Achterberg anhand der US-Zwischenwahlen und politischer Entwicklungen in Polen und Ungarn nach. Zur Diskussion stehen auch die Rolle gesellschaftlicher Bewegungen und Beispiele für demokratisches Engagement in Neumünster.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. November 2026, von 19 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Neumünster statt. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

Um Anmeldung unter Angabe der Veranstaltungsnummer CC10208VT wird bis Dienstag, 17. November, 12 Uhr, telefonisch unter 04321 942-5600 oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de gebeten. Weitere Informationen sind unter derselben Veranstaltungsnummer auf www.vhs-neumuenster.de zu finden.