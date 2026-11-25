Veröffentlicht am 25.11.2026

Ein Betriebsausflug der besonderen Art führte kürzlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachdiensten Natur und Umwelt, Stadtplanung und -entwicklung, Gebäudemanagement, Tiefbau und Grünflächen, Technisches Betriebszentrum und aus der Stabstelle Klima und Umweltqualität in das Naturschutzgebiet Dosenmoor. Statt klassischem Teambuilding im Konferenzraum hieß es für die Mitarbeitenden: Schaufeln, Harken und Anpacken für den regionalen Naturschutz. Bei schönem Herbstwetter und herrlicher Moorluft krempelten alle die Ärmel hoch, um ein wichtiges Arten- und Moorschutzprojekt tatkräftig zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Aktion stand die Übertragung wertvoller Heidesaat. Die Fachdienste hatten die Aufgabe, das zur Verjüngung abgemähte Heidekraut von einer bestehenden Heidefläche auf unbewachsene Dämme im Moorkern zu übertragen. Diese Maßnahme ist entscheidend, um den Lebensraum für charakteristische und oft seltene Moor- und Heidearten zu erhalten und zu vernetzen. Zusätzlich bietet die Heide an dieser Stelle Nahrung für viele Insekten und Wildbienen und hilft zusätzlich den Damm zu befestigen, welcher dafür sorgt, dass das Moor erhalten und nass bleibt.

„Teambuilding funktioniert nirgendwo besser als bei einem gemeinsamen Projekt, bei dem man am Ende des Tages direkt sieht, was man geschafft hat“, zog das Team ein rundum positives Fazit. Unter fachkundiger Anleitung der Naturschutzbehörde wurde das Mahdgut von der Heidefläche zur Einfahrt des Dammes transportiert und auf Schubkarren zum Damm gebracht, und anschließend auf dem Damm verteilt, damit die Heide sich hier ansiedeln kann.

Nach getaner Arbeit und vielen gemeinsamen Handgriffen im wunderschönen Gelände war die Freude groß und dass ein oder andere Shirt durchgeschwitzt. Zum wohlverdienten Abschluss wartete eine heiße, köstliche Suppe auf alle Teilnehmenden, die bei angeregten Gesprächen direkt im Moor genossen wurde.

Der Aktionstag zeigte einmal mehr: Gemeinsames Anpacken stärkt nicht nur den Teamgeist, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer heimischen Natur- und Kulturlandschaften.