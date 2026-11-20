Veröffentlicht am 20.11.2026

Beim Trakehner Hengstmarkt können Pferdefreunde gleich zwei internationale Spitzenakteure der Freiheitsdressur live erleben: Michal Bednář und Anne-Gaëlle Bertho geben bereits am Donnerstag, den 26. November einen exklusiven Einblick in die besondere und gefühlvolle Trainingsarbeit mit ihren vierbeinigen Partnern. Am darauffolgenden Freitag, den 27. November dürfen sich die Besucher des Trakehner Galaabends dann auf eindrucksvolle und atemberaubende Show-Acts freuen.

Ohne Zaumzeug, Zügel und sichtbare Hilfen – und doch folgen die Pferde ihren Menschen, reagieren auf feinste Körpersignale und bewegen sich scheinbar mühelos miteinander. Was für viele Pferdefreunde faszinierend und beinahe unerreichbar erscheint, ist für Michal Bednář aus Tschechien und die französische Freiheitsdressur-Spezialistin Anne-Gaëlle Bertho Beruf und Berufung. Beim Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen Neumünster zeigen die beiden internationalen Künstler, wie eine solche Verbindung entsteht und was sich aus ihr entwickeln kann.

Am Donnerstagabend, den 26. November, um 20 Uhr gestalten sie gemeinsam eine besondere Lehrstunde unter dem Titel „Die Leichtigkeit der Kommunikation zwischen Pferd und Mensch“. Dabei geben sie Einblicke in ihre Arbeit, erläutern Grundlagen und Techniken der Freiheitsdressur und zeigen, wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wachsen kann. Im Mittelpunkt stehen feine Signale, gegenseitige Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, die Persönlichkeit des Pferdes wahrzunehmen und in die gemeinsame Arbeit einzubeziehen.

Michal Bednář stammt aus einer tschechischen Reiterfamilie. Er verbindet Freiheitsdressur und spektakuläre Reitakrobatik mit seiner ganz eigenen Philosophie der Verständigung zwischen Mensch und Pferd. Internationale Erfahrungen sammelte er unter anderem bei der Produktion der Pferdeshow „Trója“ in China, wo er mit dem renommierten französischen Freiheitsdressur-Ausbilder Jean-François Pignon zusammenarbeitete. 2024 wurde Bednář zudem Weltmeister im Dschigitenreiten (Kosakenreiten). Seine Schaubilder erzählen Geschichten. Dabei spiegeln sich auch seine Erfahrungen aus der Ausbildung zum Kunstgraveur in aufwendig gestalteten Bühnenbildern und Kostümen wider – so auch in den beiden Acts „Feuer“ und „Wasser“ der Trakehner Gala-Schau. Bei aller artistischen Perfektion steht für Bednář die Beziehung zum Pferd im Mittelpunkt. Seine Arbeit basiert auf Respekt und einer Kommunikation ohne Zwang. Die Pferde sollen nicht einfach Anweisungen ausführen, sondern Freude an der gemeinsamen Arbeit entwickeln. Entscheidend ist für ihn, die Persönlichkeit und die individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Pferdes zu verstehen.

Einen ganz anderen, sehr persönlichen Zugang zur Freiheitsdressur fand Anne-Gaëlle Bertho durch ihr erstes Pferd. Die Stute Praline litt an schwerer Hufrehe und war von den Tierärzten bereits aufgegeben worden. Die junge Französin übernahm sie dennoch und entwickelte während der langwierigen Genesungszeit Schritt für Schritt die Grundlagen ihrer heutigen Arbeit. Harmonie, Präzision und gegenseitiges Vertrauen prägen seither ihren Umgang mit den Pferden. Praline gehört bis heute zu ihrem Team. Hinzugekommen sind nach und nach weitere gerettete Tiere, die inzwischen ebenfalls zu Showstars geworden sind: Albakane, Ciska, Vaquiero, das Pony Feeling und die Hündin Only. Gemeinsam begeistern sie bei großen Veranstaltungen in ganz Europa. Im Zentrum von Berthos Philosophie steht die Idee, eine Beziehung zu schaffen, in der das Pferd aus eigenem Antrieb die Nähe zum Menschen sucht.

Am Freitag, 27. November, sind Anne-Gaëlle Bertho und Michal Bednář in der großen Trakehner Gala-Schau zu erleben. Bertho präsentiert die Faszination der Freiheitsdressur. Bednář sorgt gleich zweimal für spektakuläre Momente: mit einer eindrucksvollen Feuershow und einer farbengewaltigen Wassershow. Drei ganz unterschiedliche Schaubilder zeigen die Bandbreite der Präsentationen – von der feinen Verständigung zwischen Mensch und Tier bis zur großen Showinszenierung.

Damit setzt der Trakehner Hengstmarkt einen besonderen Akzent im Programm. Neben den edlen Trakehnern und dem Blick auf ihre züchterische Zukunft rückt die Gala-Schau auch die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd in den Mittelpunkt. Sie zeigt, wieviel Ausdruck, Vertrauen und künstlerische Vielfalt in der gemeinsamen Arbeit entstehen können.

Veranstaltungshinweise

Donnerstag, 26. November 2026, 20 Uhr: Gemeinsame Lehrstunde „Die Leichtigkeit der Kommunikation zwischen Pferd und Mensch“ mit Michal Bednář und Anne-Gaëlle Bertho. Der Eintritt ist im Ticket für den Hengstmarkt-Donnerstag enthalten.

Gemeinsame Lehrstunde „Die Leichtigkeit der Kommunikation zwischen Pferd und Mensch“ mit Michal Bednář und Anne-Gaëlle Bertho. Der Eintritt ist im Ticket für den Hengstmarkt-Donnerstag enthalten. Freitag, 27. November 2026, 20 Uhr: Trakehner Gala-Schau mit Freiheitsdressur von Anne-Gaëlle Bertho sowie der Feuer- und Wassershow von Michal Bednář.

Trakehner Gala-Schau mit Freiheitsdressur von Anne-Gaëlle Bertho sowie der Feuer- und Wassershow von Michal Bednář. Ort: Holstenhallen Neumünster.

Weitere Informationen: www.trakehner-verband.de

Tickets an der Tages- und Abendkasse sowie unter https://www.deinetickets.de/shop/trakehner26/

Foto: Anne Gaëlle Bertho, die französische Freiheitsdressur-Künstlerin_Sportfotos Lafrentz