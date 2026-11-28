Veröffentlicht am 28.11.2026

Neumünster (ots) – Die Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster begleitet durch die Vorweihnachtszeit: Bis Weihnachten gibt es jeden Freitag eine neue Aktion oder ein spannendes Thema rund um die Polizei.

Zum ersten Advent wird es kreativ: Die Polizei lädt Kinder zu einem Malwettbewerb ein. Gefragt ist, wie Weihnachten bei der Polizei aussieht. Das kann ein Weihnachtsbaum mit Polizeistern sein, ein Weihnachtsmann im Streifenwagen oder ein Rentier, dem die Polizei den Weg weist. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Teilnehmen können alle Kinder von 0 bis 10 Jahren aus Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Gesucht werden kreative, bunte und weihnachtliche Bilder, in denen Weihnachten und die Polizei vorkommen. Erlaubt sind Buntstifte, Wasserfarben, Wachsmaler und alles andere, solange das Kind das Bild selbst gemalt hat. Eine perfekte Zeichnung ist nicht nötig. Es zählen vor allem die Ideen und die Freude am Malen.

Unter allen Einsendungen wählt die Polizei drei Gewinnerbilder aus und veröffentlicht sie. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen die Polizei in Neumünster einen Vormittag lang besuchen und hinter die Kulissen schauen. Was es dort zu entdecken gibt, verrät die Polizei noch nicht.

So funktioniert die Teilnahme:

Die Kinder malen ein eigenes Bild zum Thema „Weihnachten und Polizei“.

Eltern oder Erziehungsberechtigte schicken das Bild bis zum 9. Dezember 2026 per E-Mail an die Polizeidirektion Neumünster: pressestelle.neumuenster.pd@polizei.landsh.de

In der E-Mail stehen der Vorname und das Alter des Kindes sowie die Anschrift.

Auch Kindergärten und Grundschulen sind eingeladen, sich zu beteiligen. Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte können die Aktion gemeinsam mit den Kindern aufgreifen und sie zum Mitmachen ermuntern. Die Polizei freut sich auf viele fantasievolle, selbst gemalte Weihnachtsbilder.