Veröffentlicht am 17.11.2026

Neumünster. Die Drohnengruppe der Technischen Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr Neumünster wurde am heutigen Montag, den 16. November, um 19:26 Uhr zur Suche nach einer vermissten 85-jährigen Person an der ehemaligen Kleingartenanlage Ostbahn alarmiert. Die Anforderung erfolgte durch die Polizei.

Nach dem Aufbau des Start- und Landebereichs startete die Drohne und flog in Richtung Süden in das Brachenfelder Gehölz. Weniger als fünf Minuten nach Beginn der Maßnahmen vor Ort wurde die vermisste Person mithilfe der Wärmebildkamera an einem Absperrzaun zum angrenzenden Industriepark geortet. Die Frau wurde bei Bewusstsein, jedoch verletzt aufgefunden. Nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde sie schnellstmöglich an den alarmierten Rettungsdienst übergeben. Dieser übernahm die Patientin und versorgte sie weiter.

An der Suche waren sieben Mitglieder der Drohnengruppe mit insgesamt drei Drohnen beteiligt. Durch den schnellen und gezielten Einsatz der Wärmebildtechnik konnte die vermisste Person rasch aufgefunden und der weiteren Versorgung zugeführt werden.