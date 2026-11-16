Veröffentlicht am 16.11.2026

Am 11.11.2026 soll sich in Neumünster ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem E-Bike ereignet haben. Die Polizei Neumünster sucht Zeugen.

Am Freitag Vormittag wurde bei der Polizei Neumünster angezeigt, dass sich am Mittwoch, den 11.11.2026 zwischen 18.30 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Fahrradweg des Holsatenrings ein Verkehrsunfall ereignet habe. Eine Fahrradfahrerin soll den Radweg der rechten Seite des Holsatenrings in Richtung Altonaer Straße befahren haben. Ein E-Bike sei ihr entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg entgegen gekommen. Beide Beteiligten hätten sich nicht mehr rechtzeitig ausweichen können, seien kollidiert und in der Folge gestürzt. Zum Unfallzeitpunkt soll aufgrund von Nebel die Sicht beeinträchtigt gewesen sein.

Der Fahrer des E-Bikes hätte sich nach einem kurzen Moment vom Unfallort entfernt, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der Fahrer des E-Bikes kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- dunkle Haare

- dunklerer Teint

- graue, verwaschene Jeans

- Beige Jacke mit Kapuze

- graues E-Bike

- grüne, viereckige Tasche auf dem Rücken

- am Lenker befand sich ein Handy mit geöffneter Navigations-App

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrer des E-Bikes machen können. Wenden sie sich bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 04321-9450 oder Prev02VUD.Neumuenster@polizei.landsh.de

Quelle: Polizeidirektion Neumünster