Veröffentlicht am 17.11.2026

Neumünster. Einstimmig hat die Synode des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein am Sonnabend in Neumünster den Haushalt für 2027 beschlossen. Er hat einen Umfang von rund 35 Millionen Euro. In dieser Sitzung hat das Kirchenparlament darüber hinaus den Weg für den Wechsel der beiden Kindertagesstätten der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde in die Trägerschaft des Kirchenkreises freigemacht. Außerdem haben die Mitglieder mit großer Zustimmung Karla Frieben-Wischer in das Präsidium der Synode gewählt.

„Hurra, sie ist da!“ Prof. Dr. Jutta Lüttges, die Präses der Synode, freute sich sichtlich über die neue Mitstreiterin. Karla Frieben-Wischer macht als ehrenamtliche Vizepräses das Leitungsteam komplett, gemeinsam mit der Neumünsteraner Pastorin Simone Bremer, ebenfalls Vizepräses. Frieben-Wischer kommt aus Kiel, wo sie im Bildungsministerium für Religionsangelegenheiten zuständig ist. Die gelernte Journalistin hat außerdem Theologie studiert. „Ich sehe mein Amt als Vizepräses als große Herausforderung“, sagte Frieben-Wischer nach der Wahl. „Ich empfinde die Themen, die wir hier bewegen, und die Rolle der Kirche in der Gesellschaft als ganz ausgesprochen wichtig.“ Die 64-Jährige folgt im Synodenpräsidium auf Inga Asmussen, die aus familiären Gründen ausgeschieden ist.

Großen Raum nimmt auf der Novembertagung der Synode üblicherweise der Haushaltsplan für das kommende Jahr ein. Mit 35 Millionen Euro fällt er nahezu so hoch aus wie im Vorjahr. Nach Abzug aller Gemeinschaftsaufgaben kann der Kirchenkreis mit 4,4 Millionen Euro rechnen und seine 53 Kirchengemeinden mit insgesamt 13,3 Millionen Euro. Auf dem Papier erhalte jede Kirchengemeinde pro Kopf etwas mehr Geld als im Vorjahr, führte Matthias Gemmer für den Kirchenkreisrat vor der Synode aus: „Allerdings geht die Zahl der Mitglieder weiter zurück, während gleichzeitig die Personalkosten und die Inflation steigen.“ Vor diesem Hintergrund rief Gemmer dazu auf, vorrangig Lösungen für den gesamten kirchlichen Gebäudebestand zu finden. Als einen Grund für die stabilen Finanzen des Kirchenkreises Altholstein machte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Pastor Christian Sievers, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs aus. Dieser entwickle sich in die richtige Richtung und sei weiter zu verfolgen. Einstimmig nahm die Synode diesen Haushaltsplan an.

Einig waren sich ihre Mitglieder beim Wechsel der Trägerschaft der Kindertagesstätten der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Neumünster. Ab dem 1. Januar 2027 gehören die Ruthenberger Rasselbande mit sieben Gruppen und die Bonhoeffer-Kita mit vier Gruppen zum Kindertagesstättenwerk des Kirchenkreises Altholstein. Dadurch soll sich die Arbeitsbelastung für den mehrheitlich ehrenamtlichen Kirchengemeinderat vor Ort reduzieren. Auf der anderen Seite wächst das Kitawerk mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitenden auf nunmehr 47 Einrichtungen von Kiel bis Bad Bramstedt.

Auf der Tagesordnung der Synode standen außerdem Workshops, in denen es darum ging, die Zukunft der Kirche aktiv zu gestalten. In diesem Zusammenhang gibt es erste Überlegungen für einen großen Altholsteiner Kirchentag 2028 in Neumünster.

Keine Synodensitzung kommt ohne Berichte aus. So erhielten die Mitglieder etwa einen Einblick in die gut aufgestellte Kirchenkreisverwaltung und die fortschreitende Digitalisierung. Pröpstin Almut Witt ließ die umfangreiche Arbeit des Kirchenkreisrates im zurückliegenden Jahr Revue passieren. Besonders strich sie die Prävention von sexualisierter Gewalt heraus. Sie bat die Kirchengemeinden, die Erarbeitung der Schutzkonzepte sehr ernst zu nehmen und sie zu einem wichtigen Thema für die ganze Gemeinde zu machen. Lediglich mit einem „schönen Text“ sei es nicht getan. Witt mahnte: „Wir müssen aufmerksamer sein, Risiken erkennen, unsere Haltung verändern und gründlich an einem Schutz in unserer Kirche arbeiten.“

Foto: Die Leitung des höchsten Gremiums des Kirchenkreises Altholstein ist wieder komplett. Synodenpräses Prof. Dr. Jutta Lüttges mit ihren beiden Vizepräses Karla Frieben-Wischer und Pastorin Simone Bremer (v. l.)