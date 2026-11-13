Veröffentlicht am 13.11.2026

Neumünster. Um „Fridolin“, einen alten Autobus, vor der Schrottpresse zu bewahren, entführen die Freunde Zora und Paula den Bus, um mit ihm auf Weltreise zu fahren. Verfolgt vom Schrotthändler Kuhfuß, treffen sie unterwegs auf Mariska, das Mädchen mit der Flöte, und Hajif, den Gehilfen von Meister Murella – einem zwielichtigen Scharlatan.

Auf ihrem weiteren Weg erleben sie spannende Abenteuer und lernen schnell, dass so eine Reise auch ganz schön gefährlich sein kann. Mitten in der Wüste werden sie beklaut und die Fahrt scheint ein jähes Ende zu finden, als plötzlich zwei sonderbare Kamelreiter erscheinen…

Die abenteuerliche Reise rund um Fridolin mit viel Musik ist geeignet für kleine und große Theaterbesucherinnen und -besucher ab 4 Jahren und wird in hochdeutscher Sprache aufgeführt. Um auch Gruppen betreuter Menschen die Möglichkeit eines unbeschwerten Theaterbesuchs zu geben, bietet die NBN am Donnerstag, den 17. Dezember um 16 Uhr eine Sondervorstellung für Senioren- und Pflegeeinrichtungen zu vergünstigten Eintrittspreisen an. An diesem Tag stellt sich die NBN ganz auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger Theaterbesucher ein und kann ihr Kontingent an Rollstuhlplätzen erhöhen.

Tickets für diesen Termin können ausschließlich über Susanne Reimers bestellt werden, die bei Fragen rund um die Organisation des Theaterbesuchs gern Auskunft gibt: susanne.reimers@nb-nms.de oder Tel: 04392-916 462.

Alles wegen Fridolin Kindermusical von Michael Wempner Musik von Robert Hufnagel und Hans Hufnagel Regie: Philip Lüsebrink Termine: SA 21.11.2026 16 Uhr Premiere SA 28.11.2026 16 Uhr SO 29.11.2026 16 Uhr SA 05.12.2026 16 Uhr SO 06.12.2026 16 Uhr SA 12.12.2026 16 Uhr SO 13.12.2026 16 Uhr DO 17.12.2026 16 Uhr (ausschließlich für Senioren- und Pflegeeinrichtungen) Eintritt: 10 € / 9 €

Spielstätte: Niederdeutsche Bühne Neumünster Studio-Theater, Klosterstraße 12, 24534 Neumünster Tickets: Ticketcenter Holsteinischer Courier, Kuhberg 34, 24534 Neumünster Tel. Ticket Regional: 0651 / 979077 Tel. Tageskasse: 04321 / 853 7214 Tickets für den 17.12. ausschließlich über Susanne Reimers: susanne.reimers@nb-nms.de oder Tel: 04392-916 462 Weitere Informationen und Online-Tickets unter www.nb-nms.de

Foto: Das Ensemble der NBN bereitet sich auf sein diesjähriges Familienstück „Alles wegen Fridolin“ vor. ©Michael Ermel