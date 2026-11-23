Veröffentlicht am 23.11.2026

Neumünster. Am Montagmorgen, den 23.11.26, wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster um 00:15 Uhr zu einem Feuer in einem Gebäude eines leerstehenden Industriekomplexes in der Goethestraße alarmiert. Dort hatten Anrufer eine Rauchentwicklung gemeldet.

Vor Ort brannte Unrat in einem der Gebäude. Das Feuer wurde unter Atemschutz gelöscht und die Räumlichkeiten anschließend belüftet. Zusätzlich wurden Teile der Decke im Brandraum geöffnet, um an weitere Glutnester heranzukommen. Personen sind bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen. Die Ursache für das Feuer ist unbekannt. Insgesamt waren ca. 15 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde.