Veröffentlicht am 20.11.2026

Neumünster (ots) - Am heutigen Vormittag ist es zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz an einer Schule in Neumünster gekommen. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Am 20.11.2026, gegen 10:30 Uhr wurde gemeldet, dass mehrere Schülerinnen und Schüler einer Schule in der Färberstraße in Neumünster über Atemwegsreizungen klagten. Diese seien vermutlich durch versprühtes Reizgas verursacht worden.

Daraufhin wurde die Schule geräumt. Zudem wurden umliegende Straßen für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Gegen 11:30 Uhr wurde der Einsatz beendet. Miteingesetzt war die Berufsfeuerwehr Neumünster.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Wer das Reizgas versprüht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.