Veröffentlicht am 24.11.2026

Wie lassen sich Angebote für den Heizungstausch und energetische Sanierungen richtig bewerten? Welche Leistungen sollten enthalten sein und worauf sollten Hauseigentümerinnen und -eigentümer achten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung „Fokus Wärme – Durchblick beim Angebotsvergleich“, zu der die Stadt Neumünster interessierte Bürgerinnen und Bürger einlädt.

Wer eine Heizungsmodernisierung oder energetische Sanierung plant, steht häufig vor einer Vielzahl von Fragen. Bereits das Einholen geeigneter Angebote kann eine Herausforderung sein. Hinzu kommt, dass sich die Angebote teilweise erheblich im Preis und im Umfang der enthaltenen Leistungen unterscheiden. Für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ist es daher nicht immer einfach, die Angebote richtig einzuordnen und miteinander zu vergleichen.

Die Veranstaltung vermittelt hierzu hilfreiche Informationen und gibt praktische Orientierung für den Umgang mit unterschiedlichen Angeboten.

Im ersten Vortrag geht Dr. Sylvie Drahorad von der GEF Ingenieur AG darauf ein, worauf es bei Angeboten für einen Heizungstausch oder eine energetische Sanierung ankommt. Unter dem Titel „Angebotsvergleiche als Grundlage für eine gelungene Förderung“ erläutert sie, welche Angaben und Leistungen ein Angebot enthalten sollte, damit es als Grundlage für eine fundierte Entscheidung dienen kann. Dabei wird auch auf die Anforderungen eingegangen, die für eine Förderung nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zu beachten sind.

Der zweite Vortrag widmet sich speziell dem Vergleich von Wärmepumpenangeboten. Diese unterscheiden sich häufig nicht nur im Preis, sondern auch hinsichtlich der angebotenen Leistungen. Welche Kostenunterschiede sind nachvollziehbar? Welche Leistungen sollten enthalten sein? Und wie lässt sich erkennen, ob ein Angebot vollständig ist? Energieberater Ümit Karaarslan stellt den kostenfreien Angebotsvergleich der Verbraucherzentrale vor. Das Beratungsangebot unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, Wärmepumpenangebote besser einzuordnen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Der dritte Vortrag richtet den Blick auf die grundsätzlichen Fragen rund um die Modernisierung und Sanierung von Gebäuden. Welche Ziele sollen mit einer Sanierung erreicht werden – ein besserer energetischer Zustand, ein gesundes und angenehmes Raumklima oder eine langfristige Investition für die nächste Generation? Soll möglichst hochwertig und nachhaltig modernisiert werden oder steht eine wirtschaftliche Lösung im Vordergrund? Darüber hinaus wird beleuchtet, welche Informationen Handwerksbetriebe benötigen, um möglichst präzise Angebote erstellen zu können. Auch die Frage nach dem Aufwand und den Kosten für die Angebotserstellung sowie mögliche Entwicklungen im Bau- und Sanierungsbereich werden von dem mehrfachen Handwerksmeister Lars Thullesen diskutiert: Werden Robotik und künstliche Intelligenz das Bauen künftig günstiger machen oder könnten Sanierungen sogar teurer werden?

Die Informationsveranstaltung bietet damit Orientierung für alle, die eine Heizungsmodernisierung oder energetische Sanierung planen, bereits Angebote vorliegen haben oder sich frühzeitig mit den Möglichkeiten und Kosten einer Modernisierung beschäftigen möchten.

Um Anmeldung auf der Website unter www.neumuenster.de/fokus-waerme, per E-Mail an klimaschutz@neumuenster.de oder telefonisch unter 04321 942-2135 wird gebeten.