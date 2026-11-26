Veröffentlicht am 26.11.2026

Neumünster. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe ist mehr als ein kleines Stück Müll. Um auf die oftmals unterschätzte Umweltbelastung aufmerksam zu machen, veranstaltete SWN gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Neumünster und Schülerinnen und Schülern der Theodor-Litt-Schule am Mittwoch, 25. November 2026, einen Aktionstag unter dem Motto „Kippen nicht in den Gully“. Anlass war die Europäische Woche der Abfallvermeidung.

Auch in Neumünster hat die unsachgemäße Entsorgung Folgen für die heimischen Gewässer. Regenwasser, das über Straßenabläufe in die Regenwasserkanalisation gelangt, wird in die Stör und Schwale eingeleitet. Auf diesem Weg gelangen auch Schadstoffe aus achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen in die Gewässer.

„Wir sind bei SWN sehr stolz auf die tolle Qualität unseres Trinkwassers. Uns ist es daher ein ganz besonderes Anliegen, unser Grundwasser auch für die kommenden Generationen sauber zu halten. Ich freue mich sehr, dass der heutige Aktionstag so gut ankam und wir in vielen Gesprächen auf die Verunreinigung unserer Gewässer durch Zigaretten aufmerksam machen konnten“, erklärt Juliane Michel, Leiterin Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei SWN.

Wie groß das Ausmaß der Umweltbelastung ist, verdeutlichte Jürgen Strube, Fachdienstleiter der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Neumünster, zum Auftakt des Aktionstages. Allein in Deutschland werden jährlich rund 66 Milliarden Zigaretten geraucht. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) landen bis zu zwei Drittel der Zigarettenkippen in der Umwelt. Auf Neumünster übertragen sind das mehrere Millionen achtlos weggeworfene Zigarettenkippen pro Jahr.

Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, sammelten die Jugendlichen anschließend im Bereich des Kuhbergs und des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) Zigarettenkippen und Plastikabfälle. Begleitet wurde die Sammelaktion von einer Informationskampagne am ZOB.

Zum Abschluss präsentierten die Jugendlichen vor dem SWN-Kundenzentrum das Ergebnis ihrer Sammelaktion: Innerhalb von nur zwei Stunden kamen mehr als zwölf Liter Zigarettenkippen sowie zwei große Eimer Plastikabfälle zusammen.