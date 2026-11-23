Veröffentlicht am 23.11.2026

Kinder der Kita Faldera, die heute den Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt mit selbst gebasteltem Schmuck verziert haben. Bereits seit mehreren Jahren ist es gute Tradition, dass der Baum von Kita-Kindern geschmückt wird, wobei jedes Jahr eine andere Kita angefragt wird.