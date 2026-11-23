Kinder der Kita Faldera, die heute den Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt mit selbst gebasteltem Schmuck verziert haben. Bereits seit mehreren Jahren ist es gute Tradition, dass der Baum von Kita-Kindern geschmückt wird, wobei jedes Jahr eine andere Kita angefragt wird.
Neumünster
Kita Faldera schmückt Weihnachtsbaum auf dem Großflecken
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