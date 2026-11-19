Veröffentlicht am 19.11.2026

Neumünster. Am Sonntag, 6. Dezember 2026, um 17 Uhr lädt die Herbert Gerisch-Stiftung zu einem besonderen Konzerterlebnis in die Villa Wachholtz ein. Unter dem Titel „Klangodyssee zur Weihnachtszeit“ nehmen die Jazzmusiker Massoud Godemann und Stefan Back als THE DUO ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt vertrauter Weihnachtsmelodien. Weihnachtslieder begleiten viele Menschen seit ihrer Kindheit und sind fest in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. THE DUO greift diese Vertrautheit auf und verleiht den bekannten Melodien mit improvisatorischer Freiheit, überraschenden Rhythmen und neuen harmonischen Klangfarben eine ganz eigene Ausdruckskraft.

So werden Klassiker wie „O Tannenbaum“ oder „I'm Dreaming of a White Christmas“ zu eigenständigen musikalischen Erzählungen – mal poetisch und filigran, mal kraftvoll und mitreißend. Ein ebenso stimmungsvoller wie überraschender Blick auf die musikalischen Traditionen der Weihnachtszeit.

Sonntag, 6. Dezember 2026, 17 Uhr Ort: Villa Wachholtz, Brachenfelder Straße 69, 24536 Neumünster Eintritt: 10 Euro Anmeldung: Tel. 04321 555120 oder kontakt@gerisch-stiftung.de