Veröffentlicht am 24.11.2026

Neumünster. Wer neu in Deutschland ist, muss sich häufig nicht nur in einem ungewohnten Alltag zurechtfinden, sondern auch aufenthaltsrechtliche Fragen klären und passende Unterstützungsangebote finden. Dabei sind sowohl die Stadtverwaltung als auch unabhängige Migrationsberatungsstellen wichtige Anlaufstellen. Damit sie Ratsuchende künftig noch gezielter unterstützen können, wollen sie ihre Zusammenarbeit noch enger gestalten.

Am 23. November 2026 unterzeichnen zentrale Akteur*innen aus den Wohlfahrtsverbänden und der Stadtverwaltung Neumünster eine neue Kooperationsvereinbarung. Beteiligt sind die Ausländerbehörde und die Abteilung Integration der Stadtverwaltung Neumünster sowie die örtlichen Migrationsfachdienste von AWO, Caritas, Diakonie und DRK.

Ziel der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit zwischen der Ausländerbehörde und den Migrationsberatungsstellen weiter zu intensivieren. Durch einen verbesserten Informationsaustausch und optimierte Abläufe sollen Zugewanderte schneller die passende Unterstützung finden. Gleichzeitig sollen ihnen die Orientierung im komplizierten Aufenthaltsrecht und der Zugang zu passenden Integrationsangeboten erleichtert werden.

Die Kooperationsvereinbarung enthält folgende Kernpunkte:

Effizientere Weitervermittlung: Ratsuchende können bei Bedarf leichter und gezielter an geeignete Unterstützungs- und Beratungsangebote weitergeleitet werden.

Ratsuchende können bei Bedarf leichter und gezielter an geeignete Unterstützungs- und Beratungsangebote weitergeleitet werden. Direktere Kommunikationswege: Der Austausch zwischen den Mitarbeitenden der Ausländerbehörde und den örtlichen Migrationsberatungsstellen wird intensiviert und effizienter gestaltet.

Der Austausch zwischen den Mitarbeitenden der Ausländerbehörde und den örtlichen Migrationsberatungsstellen wird intensiviert und effizienter gestaltet. Gemeinsame Informationsangebote: Informationen, die eine größere Zahl von Zugewanderten betreffen, werden bei Bedarf gebündelt und im Rahmen gemeinsamer Gruppenangebote vermittelt.

Informationen, die eine größere Zahl von Zugewanderten betreffen, werden bei Bedarf gebündelt und im Rahmen gemeinsamer Gruppenangebote vermittelt. Intensivierter Fachaustausch: Halbjährliche Treffen zwischen der Ausländerbehörde und den Migrationsberatungsstellen bieten Raum, um Abläufe abzustimmen, Erfahrungen auszutauschen und aktuelle Herausforderungen gemeinsam zu besprechen.

Von der engeren Zusammenarbeit profitieren alle Beteiligten: Zugewanderte Menschen erhalten einen schnelleren und leichteren Zugang zu Beratung, Verwaltung und Integrationsangeboten. Gleichzeitig können Verwaltungs- und Beratungsprozesse transparenter gestaltet und Anliegen effizienter bearbeitet werden.

Mit der Kooperationsvereinbarung schaffen die beteiligten Partner eine verbindliche Grundlage für eine verlässliche und zukunftsorientierte Zusammenarbeit an den zentralen Schnittstellen von Migration und Integration in Neumünster.