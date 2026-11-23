Veröffentlicht am 23.11.2026

Neumünster. Nach den Dressurreitern haben nun auch die Nachwuchsstars im Springsattel ihre Schlussetappe im renommierten Kuschel Cup gefeiert – und wie! Das beliebte Turnier Holstein Indoor vom Club der Springreiter lud zur letzten Qualifikationsmöglichkeit in die Holstenhallen von Neumünster und die Stilspringprüfung der Klasse L brach Rekorde: Noch nie war der Run auf eine Prüfung im Kuschel Cup so groß – 42 Athleten gingen an den Start, sodass in zwei Abteilungen platziert wurde.

Und selten waren die Ergebnisse derart beeindruckend. Allein achtmal vergab das Richtertrio um den einstigen Landestrainer Detlef Peper die Note 8,0 und besser. Hauptsponsor Alexander Kuschel, Inhaber der R+V-Generalvertretung Kuschel in Hardebek, war extra früher von der Hannoveraner Körung in Verden abgereist, um in Neumünster dabei zu sein. Und die Reise hat sich gelohnt. So zog der engagierte Förderer mit einem breiten Lächeln im Gesicht zum letzten Mal in dieser Saison sein Fazit: „Es macht mich natürlich sehr glücklich, dass noch einmal so viele Reiter bei der letzten Etappe dabei sein wollten. Die Stimmung war fantastisch. Wir haben die Holstenhallen also schon mal für das große Highlight bei den VR Classics angewärmt!“ Darüber hinaus ließ er die Kuschel Cup-Saison 2026 noch einmal vorüberziehen: „Die Serie hat sich zu einer festen Institution mit enormer Strahlkraft entwickelt. Wir hatten hervorragende Qualifikationsstandorte und dürfen uns nun zum ersten Mal auf das große Finale im Rahmen des Weltcup-Turniers von Neumünster freuen. Mehr geht nicht!“

Zum Sieg in der ersten Abteilung galoppierte Greta Henriette Hagen (Verein: PS Granderheide e.V.) mit ihrer Holsteiner Stute Luzie v. Diarado. Das Paar freute sich über die Top-Note 8,8 und das Finalticket für den Start in Neumünster. Pamina Caroline Bengtsson (RV Breitenburg e.V.) rangierte mit dem Holsteiner Hengst Kreator auf Platz zwei, hatte sich ihre Finalteilnahme aber bereits in Ehlersdorf gesichert, sodass Elina Meves (RuFV Nutteln u.U. e.V.) und Chalistro (8,10) und Clara Gretha Konopka (RSG Groß Buchwald) und Million’s Spirit SK (8,0) beim sportlichen Höhepunkt im Februar 2027 mit dabei sein werden. In der zweiten Abteilung siegte Jenna Louise Swennen (Reit- u. Fahrverein Sörup e.V.) mit ihrem Holsteiner Wallach Nekton Boy (8,5). Aber auch sie hatte sich bereits in der laufenden Saison qualifiziert, genauso wie Henna Magnussen (RuFV Großenwiehe e.V.) und Emma Oppermann (RSG Syltkuhlen e.V.). Damit können nun Theresa Adele Witt (RFV Schwarzenbek u.U. e.V.) mit Casallberto W (7,8), Lanea Rohlfing (RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.) mit Chamilo B (7,7) und Annika Lelia Stern (Ostholst. RV Malente Eutin e.V.) mit Charlie Bold (7,6) mit der Finalvorbereitung beginnen.

Fast genau drei Monate haben die Athleten und Athletinnen in Springen und Dressur nun Zeit, ihre Pferde und natürlich auch sich selber fit und motiviert zu halten: Die VR Classics finden vom 17. bis 21. Februar in den Holstenhallen von Neumünster statt. Das Kuschel Cup-Finale eröffnet die hochkarätigen Turniertage am Mittwochabend. Den detaillierten Zeitplan und alle weiteren Infos werden rechtzeitig im Vorfeld veröffentlicht.

Foto: Sponsor Alexander Kuschel gratulierte Greta Henriette Hagen (PS Granderheide e.V.) mit Luzie und Jenna Louise Swennen (Reit- u. Fahrverein Sörup e.V.) mit Nekton Boy zum Sieg im Kuschel Cup in den Holstenhallen von Neumünster. (Foto: RathmannVerlag/Lena Magens)