Veröffentlicht am 11.11.2026

Neumünster (ots) - Am 10.11.2026 ist es in Neumünster zu einer größeren Einsatzlage in und um einer Bankfiliale gekommen. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von Polizeibeamten festgenommen werden.

Gestern Nachmittag, gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei Neumünster darüber informiert, dass ein Mann eine Bankfiliale am Kuhberg betreten und dort bei einer Bankmitarbeiterin, unter verbaler Androhung einer Waffe, die Herausgabe von Geld gefordert habe.

Nach dem Eintreffen der Polizei vor Ort stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige die Bank-Filiale bereits verlassen hatte. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte der 71-jährige deutsche Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann konnte keine Waffe aufgefunden werden.

Da der Mann sich verhaltensauffällig gezeigt hat, wurde dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, ärztlich vorgestellt. Derzeit befindet sich der 71-jährige Mann in einer psychiatrischen Klinik.

Durch die Kriminalpolizei Neumünster wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeidirektion Neumünster