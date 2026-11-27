Veröffentlicht am 27.11.2026

Neumünster (ots) Am 27.11.2026 verirrte sich ein älterer Herr mit seinem Fahrzeug auf den Wochenmarkt in Neumünster und beschädigte dort einen Stand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und den Führerschein beschlagnahmt.

Am heutigen Morgen gegen 10:05 Uhr wurde der Polizei in Neumünster ein Fahrzeug auf dem Wochenmarkt am Großflecken gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen 84-jährigen deutschen Mann handelte, der sich vermutlich aufgrund von körperlichen oder geistigen Mängeln mit seinem Fahrzeug in der Fußgängerzone verfahren hatte. Der Mann beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Verkaufsstand und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Auch ein Standbetreiber wurde durch das Fahrverhalten des Seniors gefährdet, aber nicht verletzt.

Eine Polizeistreife konnte den Mann, der sich auf dem Weg zu einem Arztbesuch in der Lütjenstraße befunden hatte, antreffen. Es besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einer Verkehrsunfallflucht. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.