Veröffentlicht am 27.11.2026

Neumünster (ots) - Gestern ist es in Neumünster zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der eine Person schwer verletzt worden ist. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Person festgenommen werden.

Am 26.11.2026, gegen 14:45 Uhr ist es in der Straße Kuhberg in Neumünster zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine männliche Person den 22-jährigen Geschädigten am Oberarm mit einem Messer verletzt. Der Geschädigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Im Rahmen der Fahndung konnte durch Polizeibeamte des 2. Polizeireviers Neumünsters eine Person vorläufig festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Algerier. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Geschädigte und der Tatverdächtige bereits vor der Tat in einem persönlichen Konflikt miteinander standen.

Die Kriminalpolizei Neumünster führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der Telefonnummer

04321-945-0 zu melden.