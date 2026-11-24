Veröffentlicht am 24.11.2026

Ab dem 01. Dezember 2026 müssen sich Bürgerinnen und Bürger in Neumünster bei allgemeinen Fragen an die Stadtverwaltung nur noch eine Telefonnummer merken: die 115. Mit der Umstellung der bisherigen zentralen Rufnummer 942-0 auf die einheitliche Behördennummer erweitern sich zugleich die telefonischen Servicezeiten. Die 115 ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr erreichbar.

Ein Anruf aus Neumünster bei der 115 wird automatisch vom regionalen 115-Servicecenter beantwortet. Die Nutzung einer Vorwahl ist nicht notwendig. Für Neumünster nimmt das 115-Servicecenter der Freien und Hansestadt Hamburg die Anrufe entgegen.

Die geschulten Mitarbeitenden des 115-Servicecenters beantworten Fragen kompetent und zuverlässig auf Grundlage einer einheitlichen Wissensdatenbank, in der auch die Informationen der Stadt Neumünster hinterlegt sind.

Wer weiterhin die bisherige zentrale Rufnummer 942-0 wählt, erhält ab dem 01. Dezember 2026 eine Ansage mit dem Hinweis, dass allgemeine Anfragen an die Stadtverwaltung künftig über die Behördennummer 115 beantwortet werden. Es findet im Anschluss keine automatische Weiterleitung an die 115 statt.

Die Behördennummer 115 steht für ein einheitliche Serviceversprechen und Qualitätsstandards sowie eine verbundweite Infrastruktur. Sie ist deutschlandweit bei Fragen zu Verwaltungsleistungen erreichbar. Anrufende erhalten Auskünfte zu Verwaltungsfragen von Bund, Ländern und teilnehmenden Kommunen.

Sollte ein Anliegen nicht direkt beim ersten Kontakt geklärt werden können, leiten die Mitarbeitenden es an die zuständige Stelle weiter.

Rechtsauskünfte zu persönlichen Vorgängen, beispielsweise zu Wohngeldbescheiden, oder Auskünfte, die individuelle personenbezogene Daten einschließen, können über die 115 nicht erteilt werden. Bei bereits bestehenden Vorgängen und Fällen bleiben Ansprechpersonen sowie deren telefonische Erreichbarkeit bestehen.

Die 115 gilt als Paradebeispiel für eine gelungene Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Sie wird von der FITKO (Föderale IT-Kooperation) im Auftrag des IT-Planungsrats gesteuert.