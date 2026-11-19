Veröffentlicht am 19.11.2026

Neumünster. Mit dem Projekt „FamilienKompass – Unterstützung, die ankommt“ stärken die Stadt Neumünster und die Diakonie Altholstein Familien in schwierigen Lebenslagen. Rund zwei Millionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) und Bundesmitteln ermöglichen das auf drei Jahre angelegte Vorhaben. Zusätzlich bringen die Stadt Neumünster und die Diakonie Altholstein gemeinsam mehr als 200.000 Euro an Eigenmitteln ein.

„Das Projekt passt zu unserer Strategie, Armut möglichst frühzeitig zu verhindern, statt lediglich ihre Folgen abzumildern“, betont Stadtrat Carsten Hillgruber als zuständiger Sozialdezernent. Angesichts großer Herausforderungen in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung sowie begrenzter kommunaler Spielräume schafften die zusätzlichen Fördermittel wichtige Handlungsmöglichkeiten für Neumünster. „Wer Familien stärkt, wirkt heute – und schafft Chancen für morgen!“

Im Mittelpunkt des FamilienKompasses stehen Familien, die Unterstützung benötigen, aber nicht immer eigenständig den Weg zu den passenden Angeboten finden. Hier setzen die sechs Familiencoaches der Diakonie Altholstein an: Sie suchen den direkten Kontakt in den Neumünsteraner Stadtteilen, klären gemeinsam mit den Familien deren Anliegen und entwickeln individuelle Lösungswege. Sie beraten, begleiten und vermitteln bei Bedarf an Behörden, Beratungsstellen und weitere Hilfsangebote. Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen, Familien zu entlasten und ihre Lebenssituationen nachhaltig zu stabilisieren.

„Familien brauchen keine weiteren Zuständigkeiten, sondern Menschen, die an ihrer Seite stehen. Mit dem FamilienKompass bringen wir Hilfe dorthin, wo das Leben stattfindet – nämlich in die Stadtteile und, wenn gewünscht, an den Küchentisch. Das ist gelebte Nächstenliebe und zugleich eine Investition in den Zusammenhalt in Neumünster“, sagt Gesa Kitschke, Geschäftsführerin der Diakonie Altholstein.

Auch das Jobcenter Neumünster ist als Kooperationspartner beteiligt. Geschäftsführer Thorsten Hippe erklärt: „Das Jobcenter Neumünster betreut viele Familien aus Neumünster. Als Kooperationspartner wollen wir dazu beitragen, dass diese Familien das Beratungsangebot des FamilienKompass nutzen, um sich über die vielfältigen Beratungsmöglichkeiten in der Stadt zu informieren. Wenn viele Angebote genutzt werden, trägt dies zur finanziellen Stabilität der Familien bei und erhöht auch die Chancen einer beruflichen Integration“.

Bis Ende 2028 sollen insgesamt 450 Personen aus 270 Familien erreicht werden. Darunter sind:

90 Alleinerziehende

360 Personen aus Zwei-Eltern-Familien

50 Personen sollen beim Einstieg in eine Beschäftigung, bei der Ausweitung ihrer Arbeitszeit oder beim Zugang zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt werden. Weitere 300 Personen sollen Zugang zu Sozialleistungen, finanziellen Hilfen sowie Bildungs-, Ausbildungs- und Unterstützungsangeboten erhalten.

Die Stadt Neumünster verantwortet die Projektleitung und -koordination. Die praktische Umsetzung und aufsuchende Familienberatung liegen bei der Diakonie Altholstein. Für die Projektleitung ist Felix Hopf zuständig, die Familiencoaches werden von Pia Eismann als Teamleitung koordiniert. Das Jobcenter bringt insbesondere seine Expertise zur beruflichen Integration ein. Gemeinsam wollen die drei Partner bestehende Hilfsangebote besser vernetzen und Familien ganzheitlich unterstützen.

Familien mit Unterstützungsbedarf können sich direkt an den FamilienKompass wenden. Auch Fachkräfte können Familien an das Projekt vermitteln. Kontakt ist über die Webseite www.familienkompass-neumuenster.de, per E-Mail an info@familienkompass-neumuenster.de oder telefonisch unter 01520 36 31 900 (Jessica Krause) möglich.

Das Projektbüro befindet sich in der Rendsburger Straße 58, 1. Obergeschoss. Für persönliche Gespräche gelten folgende Sprechzeiten: dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Darüber hinaus bietet der FamilienKompass montags von 10 bis 12 Uhr eine Sprechzeit im Jobcenter Neumünster, Friedrichstraße 7–19, an.

Der FamilienKompass wird vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2028 im Rahmen des Programms „Akti(F) – Aktiv für Familien und ihre Kinder“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.