Veröffentlicht am 27.11.2026

Neumünster. Der Weltladen Neumünster e.V. startet in der Adventszeit erneut eine besondere Aktion: Nach der erfolgreichen „Fairen Wette“ im vergangenen Jahr, bei der der Weltladen mehr als sechs Kilogramm Schokolade verkaufte als Oberbürgermeister Tobias Bergmann auf die Waage brachte, gibt es jetzt eine Neuauflage. Dieses Mal tritt Neumünster gegen Norderstedt an.

Die Idee entstand bei einem Treffen von Oberbürgermeister Tobias Bergmann mit seiner Amtskollegin aus Norderstedt, Katrin Block. Bergmann berichtete von der gelungenen Aktion des vergangenen Jahres. Da es auch in Norderstedt einen aktiven Weltladen gibt, war schnell eine neue Wette geboren: Welcher Weltladen verkauft während der Adventszeit mehr Schokolade? Block und Bergmann haben die Schirmherrschaft übernommen.

„Mit der Aktion profitieren gleich mehrere Seiten“, erklärt Sven Reents, Vorsitzender des Weltladens Neumünster, der seit dem 1. Dezember 2025 offiziell mit der Leitung der Geschäftsstelle der „Fair Trade Town Neumünster“ beauftragt ist. Reents weiter: „Mit der im Weltladen gekauften Schokolade, wird der faire Handel unterstützt. Menschen in den sogenannten Ländern des globalen Südens schaffen es so, unter Bedingungen zu arbeiten, die ihnen ein Einkommen sichern, von dem sie sich und ihre Familien ernähren können.“ Gleichzeitig wird der lokale Einzelhandel gestärkt und auf die Arbeit des ehrenamtlich geführten Weltladens aufmerksam gemacht. Dieser engagiert sich unter anderem mit Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu Themen wie Ernährung und Klimagerechtigkeit.

Auch der Wetteinsatz steht bereits fest: Gewinnt Neumünster, erhält der Verein Lichtblick, der sich für die Belange körper- und mehrfachbehinderter Menschen einsetzt, Leckereien aus dem Weltladen. Bei einem Sieg Norderstedts geht der Preis an den Förderverein Frauenhaus Norderstedt e.V. Im vergangenen Jahr hatte sich das Café Jerusalem in Neumünster über gut gefüllte Präsentkörbe freuen können.

„Die Wette zeigt auf schöne Weise, dass man gemeinsam etwas bewegen kann – sogar über Stadtgrenzen hinweg“, findet Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann. Und: „Ich freue mich, dass die beiden Weltläden mit dieser Aktion den fairen Handel stärken, auf wichtige Themen aufmerksam machen und gleichzeitig soziale Einrichtungen unterstützen. Ich drücke unserem Neumünsteraner Weltladen natürlich fest die Daumen – aber am Ende ist es ein Gewinn für beide Städte.“

Der Aktionszeitraum der Wette ist in diesem Jahr auf die Adventszeit festgelegt. Erster Tag ist der 28. November. Dann gibt es im Weltladen auch eine Verkostungsaktion.

Der weitere Verkauf findet im Weltladen in Neumünster von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr (Mittwoch ab 14 Uhr geschlossen) sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr statt. Auch auf einigen Veranstaltungen werden Mitarbeitende des Weltladens mit einem Schokoladen Verkauf zu Gast sein – etwa bei einigen Weihnachtskonzerten von Neumünsteraner Schulen.

Eine letzte große Verkaufsaktion findet statt am Montag, dem 21. Dezember (11 bis 20.30 Uhr) in der Bürgerhütte auf dem Weihnachtsmarkt. Danach gibt es dann die Auflösung. Die Preisübergabe findet in der Stadt der Sieger unter Teilnahme der Oberbürgermeister im Januar statt.

Wer auch noch eine Möglichkeit für den Verkauf bieten kann oder Bestellungen aufgeben möchte, kann sich gerne im Weltladen in der Holstenstraße 4 melden oder schickt eine Mail an vorsitz-weltladennms@email.de.

Weitere Infos unter: www.weltladen-neumuenster.de