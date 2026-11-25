Veröffentlicht am 25.11.2026

Neumünster: Anlässlich des heutigen, internationalen "Orange Days" setzt auch die Polizeidirektion Neumünster ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Der heutige Aktionstag macht weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Die Farbe Orange steht dabei symbolisch für Hoffnung, Mut, Stärke und eine Zukunft ohne Gewalt. Um diesem wichtigen Thema auch als Polizeidirektion Neumünster mehr Sichtbarkeit zu verleihen, brachte Sibylle Ganzert, Mitarbeiterin des Hochrisikomanagements, an vielen Polizeidienststellen im Direktionsbereich orangefarbene Bodenaufkleber an. Diese sollen Besucherinnen und Besuchern, aber auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für das Thema sensibilisieren.

Die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik verdeutlichen, dass häusliche Gewalt auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neumünster eine ernst zu nehmende Thematik darstellst. Im Jahr 2025 wurden in der Polizeidirektion Neumünster knapp 700 Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt erfasst (siehe: PKS PD Neumünster 2025).

Um Betroffene häuslicher Gewalt noch besser zu schützen, wurde in der PD Neumünster das Hochrisikomanagement im Jahr 2024 eingerichtet. Ziel des Hochrisikomanagements ist es, Fälle von schwerer, häuslicher Gewalt frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Hierzu werden unter anderem Fallkonferenzen unter Beteiligung von Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen, Jugendämtern sowie weiteren Instututionen durchgeführt, um geeignete Maßnahmen zum Schutz gewaltbetroffener Personen zu treffen.

Die Polizeidirektion Neumünster nimmt alle Fälle häuslicher Gewalt ernst und setzt deshalb ein sichtbares Zeichen gegen diese Form der Gewalt.

"Jegliche Form von Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Es ist unsere Aufgabe als Polizei, Betroffene ernst zu nehmen, Ihnen Schutz anzubieten und Gewalt konsequent zu verfolgen. Der Orange Day ist ein wichtiger Aktionstag, um auf dieses gesellschaftlich relevante Thema aufmerksam zu machen und das Bewusstsein dafür zu stärken", so Dirk Czarnetzki, Leiter der Polizeidirektion Neumünster.

Mira Grunicke - Pressesprecherin PD Neumünster

Ergänzung: Wer von Gewalt betroffen ist oder Unterstützung benötigt, kann sich jederzeit an die Polizei wenden. Darüber hinaus ist das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016 rund um die Uhr erreichbar.