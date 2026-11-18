Veröffentlicht am 18.11.2026

Neumünster (ots) - Am heutigen Vormittag ist es auf der A7 in Höhe Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Die A7 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Am 18.11.2026, gegen 10:10 Uhr ist es auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Neumünster Mitte und Neumünster Nord in Fahrtrichtung Norden, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein PKW dem mittleren Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers geriet der PKW ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem PKW, welcher ebenfalls den mittleren Fahrstreifen befahren habe. Durch die Kollision überschlug sich der zweite Pkw mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die beiden Insassen des PKWs, welcher sich überschlagen hatte, wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 78-jährige Fahrer und die 75-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 54-jährige Fahrerin des Pkws mit dem Reifenplatzer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A7 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 11:20 Uhr aufgehoben werden.