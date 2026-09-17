Veröffentlicht am 17.09.2026

Neumünster - 103 junge Dachdeckerinnen und Dachdecker aus Schleswig-Holstein haben ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden. Für die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen – darunter sieben Frauen – beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Sie starten bestens qualifiziert in einen Beruf mit hervorragenden Zukunftsperspektiven.

Den feierlichen Rahmen für diesen besonderen Anlass bot erneut die NordBau in Neumünster. Vor zahlreichen Familienangehörigen, Ausbildern, Wegbegleitern und Gästen wurden die jungen Handwerkerinnen und Handwerker feierlich freigesprochen und offiziell in den Gesellenstand erhoben. Zu den Gratulanten zählten Landtagspräsidentin Kristina Herbst, der Präsident von Handwerk Schleswig-Holstein e. V., Björn Felder, sowie Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Schleswig-Holstein Christian Maack.

Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe der Gesellenbriefe durch Andreas Bente, Obermeister der Dachdecker-Innung Mittelholstein. Für die besten Prüfungsleistungen gab es zusätzlich eine besondere Auszeichnung: Hochwertiges Werkzeug als Anerkennung für außergewöhnliches Engagement, handwerkliches Können und starke Leistungen während der Ausbildung.

Mit dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss stehen den neuen Gesellinnen und Gesellen zahlreiche berufliche Wege offen. Ob auf der Baustelle, in der Denkmalpflege, im Bereich moderner Abdichtungs- und Fassadentechnik oder später als Meisterin oder Meister mit eigenem Betrieb – das Dachdeckerhandwerk bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und hervorragende Karriereperspektiven.

Landesinnungsmeister Torsten Kriedemann würdigte in seiner Ansprache insbesondere das Engagement der Ausbildungsbetriebe. Sie investieren Zeit, Wissen und Erfahrung in die Fachkräfte von morgen und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Zukunft des Handwerks. Die erfolgreich bestandenen Prüfungen seien zugleich ein Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung und den Einsatz der Auszubildenden während der vergangenen drei Jahre.

Den traditionellen Abschluss der Freisprechungsfeier bildete der symbolische Hammerschlag durch Ehrenobermeister Rainer Edier. Mit diesem feierlichen Brauch endet offiziell die Lehrzeit und der Weg als Gesellin oder Geselle beginnt – ein Moment voller Stolz, Anerkennung und Vorfreude auf die kommenden beruflichen Herausforderungen.