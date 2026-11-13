Veröffentlicht am 13.11.2026

Neumünster. Am Sonntag, 22. November 2026, um 14:30 Uhr stellt Dr. Anette Falkenberg in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) das vielseitige Werk Tizians vor. Porträts von Herrschern, christliche Motive und sinnliche Darstellungen der antiken Mythologie prägen das Schaffen des venezianischen Malers, der bereits zu Lebzeiten als „Sonne unter den Sternen“ bezeichnet wurde.

Die Kunsthistorikerin ordnet ausgewählte Werke in ihren historischen Kontext ein und erläutert die Vorstellungen von weltlicher und himmlischer Liebe hinter Tizians Bildsprache. Die Teilnahme kostet 8,00 Euro, für Personen über 65 Jahre 6,00 Euro.

Eine schriftliche Anmeldung (z. B. vhs@neumuenster.de, www.vhs-neumuenster.de) wird bis Donnerstag, 19. November 2026 (12:00 Uhr) erbeten; weitere Informationen finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20010VS ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.