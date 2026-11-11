Veröffentlicht am 11.11.2026

Vom 26. bis 28. November treffen sich Züchter, Reiter und Pferdefreunde zum 64. Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen. Neben der Körung der Junghengste stehen Auktionen, Sportprüfungen und die legendäre Gala-Schau auf dem Programm.

Am ersten Adventswochenende geht es in Neumünster auch in diesem Jahr um die Auswahl künftiger Zuchthengste, um Sportpferde und um die Begegnung mit einer Pferderasse, deren Zuchtgeschichte bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreicht. Das Programm verbindet die traditionelle Hengstkörung mit Auktionen, sportlichen Wettbewerben sowie mit einer längst legendären Gala-Schau.

Im Mittelpunkt steht die Körung, für die 37 junge Trakehner Hengste angekündigt sind. An drei Tagen beurteilt die Körkommission die Kandidaten: am Donnerstag bei der Outdoor-Vorstellung auf dem Pflaster, am Freitag beim Freispringen und abschließend am Samstag beim Freilaufen. Am Samstagnachmittag, den 28. November, fällt die Entscheidung, welche Hengste das Prädikat „gekört“ erhalten. Neben Typ, Körperbau und Fundament fließen auch Bewegungsqualität sowie die Springveranlagung der Youngster in die Bewertung ein.

Trakehner, ursprünglich im ehemaligen Ostpreußen beheimatet, werden seit fast 300 Jahren in Reinzucht gezüchtet. Bei der gezielten Weiterentwicklung der Rasse sind neben den berühmten Trakehner Linien ausschließlich Vollblüter, Araber und Anglo-Araber als Einkreuzungen zugelassen. Bis heute zeichnen sich die Trakehner Pferde durch Sportlichkeit, Rittigkeit und Leistungsbereitschaft aus und werden zudem für ihre Intelligenz und ihr menschenbezogenes Wesen geschätzt. Die Stute TSF Dalera BB mit Jessica v. Bredow-Werndl Doppelolympiasiegerin der vergangenen zwei Olympischen Spiele, verkörpert als Repräsentantin diese Attribute der Rasse eindrucksvoll.

Vielfalt der Pferde erleben

Der Hengstmarkt richtet sich nicht nur an Züchter, Reiter und Fachleute. Pferdeinteressierte jeder Couleur können die verschiedenen Facetten der Trakehner Pferde aus nächster Nähe erleben. Die Auktionen bieten Pferde für unterschiedliche Ansprüche, vom künftigen Sportpartner bis zur jungen Stute für den Einstieg in die Zucht. Am Freitagnachmittag, 27. November, stehen die Reitpferde und Zuchtstuten im Mittelpunkt der Auktion. Am Samstag, den 28. November, folgt die Versteigerung der gekörten und nicht gekörten Hengste. Auktionator Henrik Schulze Rückamp führt durch die Bieterduelle, welche bereits vielfach ein Ausgangspunkt für erfolgreiche Sport- und Zuchtkarrieren waren.

Nicht nur die Hengste stehen im Fokus

Auch der Sport ist Teil des Hengstmarkt-Programms. Im Finale des TSF Dressurchampionats messen sich die besten 7- bis 10jährigen Trakehner Dressurpferde. Beim Trakehner Freispring-Cup zeigen junge Springtalente ihr Vermögen.

Ein Höhepunkt für das Publikum ist die Trakehner Gala-Schau am Freitagabend. Neben Trakehner Pferden stehen internationale Show-Acts auf dem Programm. Zu den Gästen zählen die französische Freiheitsdressur-Künstlerin Anne Gaëlle Bertho, die mit fünf Pferden und einem Hund auftritt, sowie der ebenso international renommierte tschechische Pferdetrainer Michael Bednar, der sich mit atemberaubenden Schaubildern angekündigt hat. Bereits am Donnerstagabend, den 26. November, geben beide Stars der Szene den Hengstmarktbesuchern besondere Einblicke in ihre Trainingsarbeit und ihre Philosophie. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist im Tagesticket für Donnerstag enthalten. Zum Hengstmarkt gehört zudem das Rahmenprogramm abseits der Arena. Die Messehallen laden zum Christmas Shopping ein und bieten Gelegenheit, das Veranstaltungswochenende mit einem Bummel und kulinarischen Angeboten zu verbinden. So kommen in den Holstenhallen Zuchtinteressierte, aktive Reiter und Familien mit Interesse an Pferden und dem Pferdesport zusammen.

Programm und Tickets: www.trakehner-verband.de

Foto: Der Trakehner Siegerhengst des Jahres 2025, Eichenkönig v. Kentucky, fand zum Spitzenpreis der Auktion sein neues Zuhause im renommierten Gestüt Sprehe, Löningen_Sportfotos Lafrentz