Veröffentlicht am 17.11.2026

Neumünster. Lachen, staunen und mitmachen: Am Samstag, 5. Dezember 2026, zeigt Zauberkünstler und Entertainer Kevin Köneke im Best Western Hotel Prisma in Neumünster das Weihnachtsspezial seiner Comedy Magic Dinner Show. Die Gäste erwartet ein Abend aus Humor, Zauberei und Unterhaltung, zu dem ein Mehrgänge-Menü serviert wird.

Köneke setzt auf klare Gags, spontane Momente und starke Illusionen. Das Publikum wird dabei immer wieder selbst Teil der Show. Das Programm ist locker und steckt voller Überraschungen.

Die Show beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets kosten vor Ort 69,90 Euro und bei Eventim 73,34 Euro.

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