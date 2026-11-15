Veröffentlicht am 15.11.2026

Der Duft von gebrannten Mandeln und winterlichen Leckereien zieht bald wieder durch die Innenstadt von Neumünster: Vom 19. November bis zum 23. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt mit 35 Ständen zum Besuch ein. Neben den bewährten Imbiss- und Ausschankbetrieben gibt es in diesem Jahr auch einige neue Angebote. Dazu gehört erstmals der „Grinch Coaster“, eine Familienachterbahn in weihnachtlicher Optik.

Für Abwechslung beim Bummel über den Weihnachtsmarkt sorgt außerdem eine festlich dekorierte Fotobox. Hier können Besucherinnen und Besucher stimmungsvolle Erinnerungsfotos aufnehmen und ein Stück Weihnachtsmarkt mit nach Hause nehmen.

Weihnachtsdorf in Gedenken an Ingo Kluge

Auch das Sparkassen-Weihnachtsdorf wird in diesem Jahr wieder Teil des Weihnachtsmarktes sein. Es wird in Gedenken an den langjährigen Mitveranstalter Ingo Kluge nochmals in seinem Sinne fortgeführt. Ein besonderer Bestandteil ist das Bürgerhaus. Dort können sich Vereine, Initiativen und andere Gruppen einmieten, ihre Arbeit vorstellen und mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen.

Eisvergnügen: Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen im Zelt

Ein fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Angebots ist auch in diesem Jahr das Eisvergnügen, das vom Kreissportverband (KSV) Neumünster betrieben wird. Die Eisbahn bietet Gelegenheit, auf Schlittschuhen ein paar Runden zu drehen oder sich beim Eisstockschießen auszuprobieren.

Die Nutzung der Eisbahn kostet vier Euro pro Person für jeweils zwei Stunden. Schlittschuhe können ebenfalls für vier Euro ausgeliehen werden. Das Schleifen eigener Schlittschuhe kostet fünf Euro. Es gilt eine Handschuhpflicht.

Montags, dienstags und mittwochs findet bis einschließlich 9. Dezember jeweils ab 19 Uhr das Eisstockschießen statt. Während dieser Zeit ist die Eisbahn nicht für das Schlittschuhlaufen geöffnet. Die Vormittage sind für Schulklassen reserviert. Diese können nach vorheriger Anmeldung beim Kreissportverband wochentags ab 9 Uhr aufs Eis.

Anmeldungen unter: eisbahn@ksvnms.de

Auch für die jüngsten Besucherinnen und Besucher sind besondere Aktionen geplant: Am ersten Advent besucht eine Eisprinzessin die Eisbahn und ist sowohl vormittags als auch nachmittags zu erleben. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus am Nachmittag auf den Weihnachtsmarkt und verteilt kleine Präsente an die Kinder.

Eröffnung am 19. November

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 19. November, um 16 Uhr. Bis zum 23. Dezember bietet sich Gelegenheit, die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 11 bis 20.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 12 bis 20.30 Uhr

Am Totensonntag, 22. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.