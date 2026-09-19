Veröffentlicht am 19.09.2026

Neumünster. Beim Wettbewerb des Landesinnungsverbandes des Maler- und Lackiererhandwerks Schleswig-Holstein wurde drei Tage lang vor den Augen des Messepublikums gearbeitet. Präzision, Kreativität und Leistungswillen: Bei der 71. NordBau auf dem Messegelände der Holstenhallen haben neun der besten jungen Maler- und Lackierergesellen Schleswig-Holsteins ihr Können gezeigt, am Ende stand mit Svenja Glink erneut eine junge Malerin aus Lübeck ganz oben. Die 21-Jährige aus der Nähe von Scharbeutz hatte sich schon während ihrer Ausbildung hohe Ziele gesetzt. Sie lernte bei dem Lübecker Betrieb Malerei Hermann Jonas Inh. Andreas Graner. Ihre Ausbildung hätte sie auf zweieinhalb Jahre verkürzen können. „Doch mein Ziel war nicht, möglichst schnell fertig zu werden“, erklärte Svenja Glink. „Ich bin leistungsorientiert und wollte von Anfang an eine richtig gute Gesellenprüfung machen“, sagte die Handwerkerin. Auch dem Landeswettbewerb räumte sie einen hohen Stellenwert ein: „Der Druck war schon groß, aber ich habe es gerne gemacht und mich der Herausforderung gestellt.“

Offene Werkstatt Kaum einen Monat nach ihren Abschlussprüfungen, trafen sich die Innungsbesten des ganzen Landes in Neumünster, um während der NordBau in Klausur gemeinsam zu leben und zu arbeiten. In der offenen Werkstatt mussten sie unter anderem Tapezierarbeiten, eine Mustertapete mit Versatz und Spachteltechniken bewältigen. Den Abschluss bildete eine freie Gestaltung. Für diese Aufgabe arbeitete die Landesbeste mit einer grünen metallisierenden Spachtelmasse, einer maronenroten Strukturleiste in Perlenkettenoptik und setzte goldfarbene Akzente. Dazu kam der NordBau-Leitspruch „Holz, Handwerk, Zukunft“ als Holzbuchstaben. Svenja Glink beschrieb, welche Fähigkeiten man im Malerhandwerk braucht: „Kreativität und Flexibilität sind ebenso wichtig wie Präzision und Geduld.“

Die Besten des Landes Landesinnungsmeister Ralph Bellendorf zeigte sich beeindruckt von den Leistungen aller Teilnehmer: „Ihr seid die Besten aus eurem Innungsbezirk und habt bewundernswerte Leistungen erbracht.“ Die Teilnehmer hätten sich nicht geschont, mit großem Eifer gearbeitet und sich auch den Fragen der Besucher gestellt. Bellendorf betonte zudem die besondere Bedeutung der offenen Werkstatt. Die Arbeiten seien auf sehr hohem Niveau entstanden und hätten das Maler- und Lackiererhandwerk unmittelbar vor dem Publikum sichtbar gemacht. Eine solche Präsentation während des laufenden Messebetriebs gebe es in dieser Form neben Schleswig-Holstein nur noch in Baden-Württemberg. „Ihr seid Botschafter für unser farbiges Handwerk“, sagte Bellendorf. Erfolgsserie aus Lübecker Betrieb Für Svenja Glink ist der Erfolg zugleich eine Fortsetzung einer besonderen Erfolgsserie aus Lübeck: Bereits im vergangenen Jahr kam der beste Maler und Lackierer Schleswig-Holsteins aus Lübeck und ebenfalls aus der Malerei Hermann Jonas. Glink hat dabei ihren Anspruch eindrucksvoll bestätigt: Sie wollte nicht einfach nur gut sein, sondern herausragend.

Zweiter Landessieger wurde Maximilian Gloe, Malermeister Gloe, Maler- und Lackierer-Innung Dithmarschen Dritte Landessiegrein wurde Kiana-Sophie Thomsen, Malerei Fin Godbersen, Maler- und Lackierer-Innung Nordfriesland-Nord

Die vierten Plätze belegten: Jule Weber-Klüver, Brandt Malermeister, Maler- und Lackierer-Innung Westholstein Isabell Ehrich, Lars Heisch Malermeister, Maler- und Lackiererinnung Flensburg-Schleswig Tia Olischer, Berufsbildungswerk Neumünster, Maler- und Lackierer-Innung Neumünster Jan Zoska, Andreas Naujoks Malermeister, Maler- und Lackierer-Innung Holstein Nord Julian Rohweder, Malermeister Buer, Maler- und Lackierer-Innung für den Kreis Herzogtum Lauenburg Nico Lohse, Michael Lohse Maler- und Lackierermeister, Maler- und Lackierer-Innung für den Kreis Segeberg

Foto: Svenja Glink (Mitte) ist landesbeste Malerin (Malerei Hermann Jonas), zweiter Landessieger ist Maximilian Gloe (Malermeister Gloe, Dithmarschen), drittbeste Malerin ist Kiana-Sophie Thomsen (Malerei Fin Godbersen, Langenhorn).

Text+Fotos: Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks Schleswig-Holstein / A. Bury