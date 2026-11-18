Veröffentlicht am 18.11.2026

Neumünster. Bei einer tierschutzrechtlichen Kontrolle am vergangenen Freitag (13. November) staunten die Mitarbeiter der Stadt Neumünster nicht schlecht: Auf einem Grundstück im Stadtgebiet trafen sie auf eine große Anzahl gehaltener Pfauen. Die 14 farbenprächtigen Tiere befanden sich allerdings in einem schlechten Ernährungszustand. Auch zwei Gänse und 60 Hühner wurden dort gehalten.

Der Kommunale Ordnungsdienst, Mitarbeiter des Tierparks Neumünster und des Tierheims Neumünster sowie die Veterinäraufsicht waren gemeinsam vor Ort. Sie fingen die Tiere aus den baulich stark beschädigten Stallungen ein und brachten sie in andere Unterkünfte. Dort sollen sie nun versorgt und wieder aufgepäppelt werden.

„Die Anzahl der Pfauen und das Ausmaß des tierischen Leids in diesem Fall haben selbst uns überrascht“, berichtet eine Amtstierärztin der Veterinäramts. Die Tiere werden zunächst anderweitig untergebracht, tiermedizinisch versorgt und aufgepäppelt.

Dass die Haltung überhaupt bekannt wurde, ist einem Hinweis zu verdanken, der bei der Veterinäraufsicht einging. Dieser kam offenbar gerade noch rechtzeitig: Pfauen gelten eigentlich als sehr ruffreudige und laute Tiere. Aufgrund ihres schlechten Zustands waren die Tiere auf dem Grundstück jedoch kaum noch zu hören.