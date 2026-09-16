Veröffentlicht am 16.09.2026

Neumünster (ots) - Am 15.09.2026 ist es an einer Kreuzung in Neumünster zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Quads gekommen. Zwei Personen wurden hierbei verletzt.

Gestern Abend gegen 18:20 Uhr befuhren ersten Erkenntnissen zufolge zwei Quad-Fahrer die Roonstraße in Fahrtrichtung Wasbeker Straße und mussten an der Kreuzung verkehrsbedingt halten. Nachdem sie wieder anfuhren, verkeilten sich aus bislang unbekannter Ursache die Räder der Quads und die Fahrzeugführer stürzten hinunter.

Eine 59-jährige Frau wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, ein 56-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Die Quads blieben fahrbereit und wurden durch den Einsatz von Kräften der Berufsfeuerwehr Neumünster und des 1. PR Neumünster entkeilt und an Angehörige übergeben.

Aufgrund des Unfalls kam es zu verkehrsbedingten Einschränkungen im Kreuzungsbereich der Roonstraße/Wasbeker Straße. Der Verkehrsunfalldienst Neumünster hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.