Veröffentlicht am 17.09.2026

Am 26. und 27. September 2026 lädt die Agentur atw event & marketing zum bereits 13. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt in den idyllischen Stadtpark Norderstedt ein. Entlang der malerischen Seepromenade erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Markterlebnis mit über 100 Ausstellerinnen und Ausstellern.

Zwei Tage lang verwandelt sich der Stadtpark in ein buntes Paradies für Liebhaber handgemachter Unikate, regionaler Köstlichkeiten und herbstlicher Gartenfreuden. Kreative Handwerker zeigen ihr Können mit individuellen Produkten aus Holz, Keramik, Stoff, Glas und anderen Materialien. Daneben locken Genussstände mit selbstgemachten Delikatessen, frischem Obst, Pflanzen für den herbstlichen Garten und eine vielfältige Gastronomie mit regionalen Spezialitäten.

Der Kunsthandwerker- und Bauernmarkt hat sich über die letzten Jahre zu einem festen Highlight im Norderstedter Veranstaltungskalender entwickelt. Die besondere Kombination aus traditionellem Handwerk, ländlicher Marktstimmung und der einzigartigen Lage am Wasser macht ihn zu einem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie.

26. + 27. September 2026 Samstag, 10 – 18:00 Uhr I Sonntag, 10 – 17:00 Uhr Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt Eintritt: frei

Foto v.l.n.r.: Sabrina Langhans, Ricky Langhans, Christiane Will (atw), Thomas Will (atw), Maren Karpowitz, Katja Schulze (Stadtpark), Celina Galwas, Janina Hollenbach