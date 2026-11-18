Veröffentlicht am 18.11.2026

Norderstedt. Vom 4. bis 6. Dezember 2026 lädt der traditionelle Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk ins und vor das Rathaus Norderstedt ein. Über 80 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, kulinarische Köstlichkeiten und ein stimmungsvolles weihnachtliches Ambiente versprechen ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Der Eintritt ist frei!

Wenn der Duft von Glühwein und frisch gebackenem Schmalzgebäck durch die Rathausallee zieht und liebevoll gestaltete Kunsthandwerksarbeiten zum Entdecken einladen, beginnt in Norderstedt die Vorweihnachtszeit von ihrer schönsten Seite: Der 26. Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk öffnet vom 4. bis 6. Dezember 2026 seine Türen im und vor dem Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt.

Mehr als 80 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker präsentieren ihre handgefertigten Produkte und individuellen Geschenkideen. Ob dekorative Weihnachtsartikel, kreative Unikate oder besondere Kleinigkeiten für die Lieben – hier findet sich Inspiration für die Weihnachtszeit und das eine oder andere außergewöhnliche Geschenk.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf herzhafte Speisen, süße Leckereien, frisch zubereitetes Schmalzgebäck sowie aromatischen Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke freuen. Ein Kinderkarussell sorgt bei den jüngsten Gästen für leuchtende Augen und zusätzlichen Weihnachtszauber.

Der Weihnachtsmarkt bietet die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre über den Markt zu bummeln, Kunsthandwerk zu entdecken, Freunde zu treffen und gemeinsam die besondere Stimmung der Adventszeit zu genießen. Ob mit der Familie, mit Freunden oder bei einem gemütlichen Besuch nach Feierabend – der Norderstedter Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.

Am 6. Dezember besucht der Nikolaus um 14:00 Uhr den traditionellen Weihnachtsmarkt im Quartier Norderstedt-Mitte.

Veranstaltet wird der 26. Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk von atw event & marketing aus Norderstedt.

Öffnungszeiten:

Freitag, 4. Dezember 2026: 17:00–21:00 Uhr

Samstag, 5. Dezember 2026: 11:00–21:00 Uhr

Sonntag, 6. Dezember 2026: 11:00–18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Eintritt frei!

Foto: atw event & marketing