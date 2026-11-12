Veröffentlicht am 12.11.2026

Norderstedt. Am ersten Adventswochenende lädt die katholische Gemeinde St. Hedwig in Norderstedt zum Basar ein. Am Samstagabend spielt die Fishhead Horns Bigband ihr Programm „Swinging Christmas“.

Am ersten Adventswochenende veranstaltet die katholische Gemeinde St. Hedwig in Norderstedt wieder ihren Adventsbasar. Er ist am Samstag, 28. November, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Zu kleinen Preisen gibt es Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes: Adventskränze und Gestecke, Handarbeiten, weihnachtliches Kunsthandwerk, Holzspielzeug für Kinder sowie Plätzchen und Marmelade. Dazu kommen Bücher, Flohmarktartikel, Waren aus dem Weltladen und kleine Geschenke vom „Wunderbaum“. Draußen wird gegrillt. Im Gemeindehaus gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Erlös geht an das Frauenhaus Norderstedt und an das Kinderheim „Jardin del Eden“ in Ecuador.

„Swinging Christmas“ in der Kirche

Am Samstag um 18 Uhr, wenn der Basar schließt, spielt die Fishhead Horns Bigband des Musikvereins Norderstedt in der Kirche. Unter der Leitung von Stefan Schröter präsentiert sie ihr Programm „Swinging Christmas“. Die Stücke wurden eigens für große Bigband-Besetzung geschrieben und arrangiert und zeigen, wie der Jazz die Advents- und Weihnachtszeit aufgegriffen hat. Gesungen wird von Maxine Eggers.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Adventsbasar St. Hedwig Sa., 28. November 2026, 15–18 Uhr So., 29. November 2026, 11–15 Uhr im Gemeindehaus St. Hedwig, Falkenkamp 2, 22846 Norderstedt Konzert „Swinging Christmas“: Fishhead Horns Bigband Sa., 28. November 2026, 18 Uhr, Kirche St. Hedwig des Musikvereins Norderstedt Katholische Kirche St. Hedwig, Falkenkamp 2, Norderstedt

Eintritt zum Konzert frei, Spenden erbeten