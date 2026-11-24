Veröffentlicht am 24.11.2026

Norderstedt. Was kann Musik in Zeiten großer Verunsicherung leisten? Vor allem kann sie Zuversicht schenken, und dafür passt keine Zeit besser als der Advent. Am Sonntag, 6. Dezember 2026, lädt der Kulturtreff Norderstedt e.V. um 19.00 Uhr zum Konzert „Voices of Hope“ ein. Es findet im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum in Norderstedt-Mitte statt, Altes Buckhörner Moor 16, 22846 Norderstedt.

Auf der Bühne steht der Norderstedter Pop- und Gospelchor ChorusMind. Unter der Leitung von Martin Ziemsky singt der Chor bekannte und weniger bekannte Stücke, vieles davon aus seinem Gospel-Repertoire: Lieder zu Advent und Weihnachten, für Frieden und Gemeinschaft. Ob auf der „Road to Zion“ oder anderswo, die Welt braucht vor allem eines: „Joy to the World“. Neben ruhigen Stücken wird es deshalb auch schwungvoll, von „Go Tell It on the Mountain“ bis „Oh Happy Day“. Weil das Konzert auf den Nikolaustag fällt, liest Gunnar Urbach zwischen den Liedern besinnliche und humorvolle Texte rund um den heiligen Nikolaus.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an reservierung@kulturtreff-norderstedt.de oder telefonisch unter (040) 60 92 51 03 (Anrufbeantworter). Die Abendkasse öffnet etwa eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Dort können bestellte Karten abgeholt und bezahlt werden; außerdem werden Getränke und kleine Snacks angeboten.

Foto: © Holger Mohrhof