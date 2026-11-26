Veröffentlicht am 26.11.2026

Norderstedt. Am 3. Dezember wird weltweit der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. Er macht auf die Rechte von Menschen mit Behinderung aufmerksam und erinnert daran, dass gleichberechtigte Teilhabe und Barrierefreiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Sie müssen im Alltag gelebt und immer wieder gemeinsam eingefordert werden.

Die Inklusionsagentur Norderstedt nimmt diesen Tag zum Anlass, um ihre Arbeit vorzustellen, Begegnungen zu ermöglichen und mit den Menschen in Norderstedt ins Gespräch zu kommen.

Von 11:00 bis 15:00 Uhr verlegt die Inklusionsagentur ihren Arbeitsplatz an diesem Tag nach draußen auf die Rathausallee. An einem Aktionsstand sind alle Interessierten herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, mitzumachen und sich über Inklusion und Teilhabe auszutauschen.

Mit einer besonderen Mit-Mach-Aktion lädt die Inklusionsagentur dazu ein, sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Inklusion auseinanderzusetzen. Fragen, kleine Aufgaben, Zitate und Denkanstöße regen dazu an, die eigene Perspektive zu wechseln, miteinander ins Gespräch zu kommen und über Barrieren, Teilhabe und ein gleichberechtigtes Miteinander nachzudenken.

Auch auf Landesebene wird der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung aufgegriffen. Am 3. Dezember findet in Kiel eine Veranstaltung unter dem Motto „Inklusion betrifft uns alle – Inklusion bewegt“ statt. Eine Delegation des Vorstands der Lebenshilfe Norderstedt sowie die Teamleitung der Inklusionsagentur Norderstedt werden daran teilnehmen. Ein vielfältiges Programm setzt sich mit dem Thema Inklusion auseinander und macht deutlich: Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft.

Der ExpertenRat der Inklusionsagentur ist ein Gremium, in dem sich Menschen mit und ohne Behinderung engagieren und gemeinsam für mehr Teilhabe in Norderstedt einsetzen. Am Aktionsstand stellen die Mitglieder ihre Arbeit vor und berichten über ihre Themen, Erfahrungen und Ideen.

Ein besonderes Projekt des ExpertenRats ist der eigene Podcast „WUMS – Was uns Mut schenkt“. Hier kommen Menschen zu Wort, teilen ihre Erfahrungen, sprechen über Inklusion und geben Impulse für ein besseres Miteinander. Die Besucherinnen und Besucher erfahren mehr über die Entstehung des Podcasts und die bisherigen Folgen. Wer neugierig geworden ist, kann direkt vor Ort über einen QR-Code in den Podcast hineinhören und WUMS kennenlernen.

Mit dem Podcast möchte der ExpertenRat die Perspektiven und Anliegen von Menschen mit Behinderung hörbar machen und zeigen, wie wichtig es ist, dass sie selbst zu Wort kommen, gefragt und gehört werden.

Der zweite DUOday in Norderstedt in Kooperation mit Henstedt-Ulzburg wird ebenfalls am Aktionsstand ein Thema sein. Bei diesem besonderen Aktionstag öffnen Unternehmen ihre Türen und ermöglichen Menschen mit Behinderung einen Einblick in den Arbeitsalltag. Dabei bilden jeweils ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung ein Duo und verbringen gemeinsam einen Arbeitstag.

Der erste DUOday in Norderstedt war ein voller Erfolg: 49 DUOs und 25 Unternehmen haben sich beteiligt. Die positiven Erfahrungen zeigen, wie wertvoll persönliche Begegnungen sind und wie daraus neue Perspektiven und Möglichkeiten für mehr Inklusion in der Arbeitswelt entstehen können.

Der Arbeitskreis „Inklusion in der Arbeitswelt“ der Inklusionsagentur möchte weitere Unternehmen ermutigen, sich am DUOday 2027 zu beteiligen und gemeinsam neue Wege für eine inklusive Arbeitswelt zu eröffnen.

Das gemütliche Beisammensein soll nicht zu kurz kommen. Bei alkoholfreiem Glühwein und leckeren Keksen bleibt genügend Zeit für persönliche Gespräche, neue Begegnungen und einen offenen Austausch.

„Inklusion gelingt nicht von allein. Sie braucht Menschen, die hinschauen, Barrieren erkennen und bereit sind, etwas zu verändern. Wir möchten mit unserer Aktion zeigen, wie vielfältig Inklusion sein kann und dass jeder und jede etwas dazu beitragen kann“, betont Claudia Helle, Teamleiterin der Inklusionsagentur Norderstedt.

Die Inklusionsagentur lädt alle Norderstedterinnen und Norderstedter herzlich ein, vorbeizuschauen, Fragen zu stellen und gemeinsam ein Zeichen für eine inklusive Gesellschaft zu setzen.