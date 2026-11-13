Veröffentlicht am 13.11.2026

Norderstedt. Das Betriebsamt der Stadt Norderstedt ist bereit für die kalte Jahreszeit: Seit dem 1. November steht das Team des Winterdienstes rund um die Uhr auf Abruf, um für sichere Straßen, Rad- und Gehwege im Stadtgebiet zu sorgen. Fahrzeuge und Geräte wurden in den vergangenen Wochen gründlich überprüft und gewartet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre jährliche Schulung und Unterweisung absolviert – und das Salzlager der Stadt ist vollständig gefüllt. Um im Ernstfall schnell reagieren zu können, sind je nach Wetterlage bis zu 30 Mitarbeitende in ständiger Rufbereitschaft. Das Team des Betriebsamtes sieht sich für den Winterdienst bestens gerüstet.

Gemäß der Straßenreinigungssatzung der Stadt betreut das Betriebsamt 250 Kilometer öffentliche Straßen sowie 190 Kilometer Rad- und Fußwege im Norderstedter Stadtgebiet.

Für die anstehende Winter-Saison sind insgesamt 12 Spezialfahrzeuge eingeplant.

• 7 Schmalspurträger kommen gezielt auf den Norderstedter Geh- und Radwegen zum Einsatz.

• 5 Lkw stehen für das Räumen und Streuen der öffentlichen Fahrbahnen bereit.

Bei der Glättebekämpfung setzt das Betriebsamt auf eine Kombination aus moderner Technik und Erfahrung. Es wird nicht pauschal das gesamte Stadtgebiet „gestreut“, sondern gezielt dort angesetzt, wo es erforderlich ist. Möglich macht dies eine punktgenaue Überwachung: Mittels modernster Wetteranalyse überwacht das Betriebsamt kontinuierlich die Wetter- und Bodendaten in den einzelnen Norderstedter Stadtteilen. Liegen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor, kontrolliert die Einsatzleitung insbesondere in den kritischen Nachtstunden zusätzlich vor Ort, ob und in welchem Umfang ein Einsatz notwendig ist.

Bei Streueinsätzen verfolgt die Stadt Norderstedt stets einen klaren Grundsatz: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“ Durch den zielgerichteten Einsatz von Auftausalz werden sowohl die Umwelt als auch das Material geschont, ohne die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gefährden.

Trotz bester Vorbereitung und großem Einsatz der städtischen Kräfte gilt: Die Teams des Betriebsamtes können bei plötzlich auftretender Glätte oder starkem Schneefall nicht überall im Stadtgebiet zeitgleich vor Ort sein. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind deshalb aufgerufen, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Zudem weist das Betriebsamt mit Blick auf die kalte Jahreszeit darauf hin, dass auch die Anliegerinnen und Anlieger in der Pflicht stehen: Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sind gemäß der städtischen Satzung verpflichtet, die an ihre Grundstücke grenzenden Gehwege von Schnee und Eis zu befreien. Mehr dazu im Internet unter www.norderstedt.de, Stichwort: Straßenreinigungssatzung.