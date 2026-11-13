Veröffentlicht am 13.11.2026

Norderstedt „Wir stehen vor einer finanziellen Herausforderung, die wir in dieser Dimension in Norderstedt bisher nicht erlebt haben. Über 55 Millionen Euro Defizit im Jahr 2027 und eine weiter stark steigende Verschuldung sind ein deutliches Warnsignal," so der Vorsitzende der CDU Fraktion zur dramatischen Haushaltssituation in Norderstedt.

Die finanzielle Situation der Stadt Norderstedt ist dramatisch. Der Entwurf des 1. Nachtragshaushalts 2026/2027 weist für das Jahr 2026 ein Defizit von rund 34, 7 Millionen Euro und für 2027 sogar rund 55,3 Millionen Euro aus. Auch in den Folgejahren ist keine nachhaltige Verbesserung erkennbar. Bis 2030 werden weitere erhebliche Fehlbeträge erwartet.

Gleichzeitig steigt die Verschuldung massiv an. Die Kreditverbindlichkeiten des städtischen Kernhaushalts sollen bis Ende 2027 auf rund 400 Millionen Euro anwachsen. Rechnet man die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften hinzu, liegt die prognostizierte Gesamtverschuldung bei rund 746 Millionen Euro. Für die CDU-Fraktion ist klar: Diese Entwicklung kann nicht einfach hingenommen werden. Mit einem umfassenden Änderungsantrag zur 1. Nachtragshaushaltssatzung fordert sie sechs verbindliche Maßnahmen, um die Ausgaben zu begrenzen, Investitionen zu überprüfen und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern.

„Wir stehen vor einer finanziellen Herausforderung, die wir in dieser Dimension in Norderstedt bisher nicht erlebt haben. Über 55 Millionen Euro Defizit im Jahr 2027 und eine weiter stark steigende Verschuldung sind ein deutliches Warnsignal. Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen. Es ist unsere politische Verantwortung, jetzt zu handeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Allgemeine Sparankündigungen reichen nicht mehr aus. Wir brauchen verbindliche Maßnahmen und konkrete Ergebnisse", erklärt Gunnar Becker, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Der Änderungsantrag der CDU umfasst sechs zentrale Forderungen: 1. Investitionen unter Finanzierungsvorbehalt stellen Noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von mehr als 250.000 Euro sollen zunächst gesperrt werden. Neue Aufträge und Ausschreibungen bedürfen einer vorherigen Freigabe durch den Hauptausschuss. Notwendige Maßnahmen, beispielsweise zur Gefahrenabwehr oder zur Sicherung von Fördermitteln, bleiben möglich.

2. Investitionsprogramm kritisch überprüfen Sämtliche betroffenen Investitionsvorhaben bis 2030 sollen auf ihre Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit überprüft werden. Dabei müssen auch Alternativen wie Sanierung statt Neubau, kleinere Lösungen oder zeitliche Verschiebungen berücksichtigt werden. Ziel ist unter anderem eine Variante des Investitionsprogramms, die ab 2028 ohne Nettoneuverschuldung bei Investitionen auskommt.

3. langfristige Folgekosten transparent machen Bei größeren Investitionen sollen künftig nicht nur die Bau- und Anschaffungskosten betrachtet werden. Auch Zinsen, Personal, Energie, Wartung, Betrieb und spätere Erneuerungen müssen über mindestens 20 Jahre dargestellt werden. Damit sollen Investitionsentscheidungen auf einer realistischen finanziellen Grundlage getroffen werden.

4. Personal und Verwaltungsstrukturen effizienter aufstellen

Frei werdende und bereits unbesetzte Stellen sollen grundsätzlich frühestens nach sechs Monaten wiederbesetzt werden können. Vor einer Neubesetzung müssen Möglichkeiten zur Aufgabenverteilung, Digitalisierung, Automatisierung und interkommunalen Zusammenarbeit geprüft werden. Ziel ist eine effizientere Verwaltung und ein wirtschaftlicherer Einsatz der vorhandenen Ressourcen, nicht ein pauschaler Personalabbau.

5. Mindestens 10 Millionen Euro Ergebnisverbesserung für 2027 erreichen Die CDU-Fraktion fordert einen verbindlichen Konsolidierungsplan für die Jahre 2027 bis 2030. Bereits im Haushaltsjahr 2027 soll eine Ergebnisverbesserung von mindestens 10 Millionen Euro gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt erreicht werden. Dafür müssen insbesondere freiwillige Leistungen, Standards, bestehende Beschlüsse sowie Gebühren und Entgelte überprüft werden. Die Einsparungen sollen konkret beziffert und regelmäßig kontrolliert werden.

Dabei stellt die CDU ausdrücklich klar: Eine Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide oder eine Zusammenlegung mit anderen Wehren ist kein Bestandteil der vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen und wird abgelehnt.

6. Mehr Kontrolle über die Haushaltsmittel schaffen Haushaltsverschiebungen von mehr als 50.000 Euro sollen künftig der vorherigen Zustimmung des Hauptausschusses bedürfen. Ergänzend soll eine monatliche Liquiditätsvorschau über 24 Monate eingeführt werden, damit finanzielle Engpässe frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

Becker: Wir müssen wieder lernen, Prioritäten zu setzen

„Es geht nicht darum, Norderstedt kaputtzusparen oder notwendige Zukunftsinvestitionen grundsätzlich zu verhindern. Aber wir müssen uns ehrlich fragen, was wir uns leisten können und was nicht. Wenn wir heute nicht konsequent gegensteuern, werden unsere finanziellen Spielräume in den kommenden Jahren immer kleiner. Das geht letztlich zulasten unserer Bürgerinnen und Bürger und der zukünftigen Entwicklung unserer Stadt.

Wir wollen deshalb nicht nur über die Haushaltskrise reden, sondern konkrete Lösungen auf den Weg bringen. Unser Ziel ist eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik, die wieder Gestaltungsspielräume schafft und die kommenden Generationen nicht mit immer höheren Schulden belastet. Jeder Euro, den wir ausgeben, muss gut begründet sein", so Gunnar Becker. Mit ihrem Änderungsantrag will die CDU-Fraktion erreichen, dass die Haushaltskonsolidierung nicht länger bei allgemeinen Absichtserklärungen stehen bleibt. verbindliche Vorgaben, konkrete Einsparziele und eine regelmäßige politische Kontrolle sollen dafür sorgen, dass die finanzielle Entwicklung der Stadt wieder stärker gesteuert werden kann.

Der Änderungsantrag wird gemeinsam mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2026/2027 in die Stadtvertretung am 17. November 2026 eingebracht.