Veröffentlicht am 27.11.2026

Norderstedt. Am 6. Dezember 2026 lädt Chaverim Norderstedt gemeinsam mit der Thomas-Kirchengemeinde zu Glashütte zu einer Chanukka-Feier mit der Band A Mekhaye in die Thomas Kirche ein.

Wenn die Tage am kürzesten sind, entzünden wir die Lichter der Hoffnung. Das jüdische Lichterfest Chanukka erinnert uns an Wunder, an den Mut zur Bewahrung der eigenen Identität und an das Licht, das die Dunkelheit vertreibt.

Am Sonntag, 6.12.2026 um 17 Uhr verwandelt sich die Thomaskirche Glashütte in einen Ort voller Wärme, Besinnung und Lebensfreude.

Es erwartet Sie ein stimmungsvoller Abend mit traditionellen jiddischen Chanukka-Liedern und mitreißenden Klezmer-Melodien, dargeboten von Ensemble A Mekhaye. Es spielen Anna Vishnevska, Gesang und Gitarre; Maike Spieker, Klarinetten; Taly Almagor, Geige und Stefan Goreiski, Akkordeon.