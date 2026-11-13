Veröffentlicht am 13.11.2026

Norderstedt. Connolly Hayes – die mitreißenden Nominierten der UK Blues Awards 2025 in den Kategorien „UK Band des Jahres“ und „Album des Jahres“ ist zu Besuch an zwei Abenden im Music Star. Sie begeistern international mit ihrer unvergesslichen Fusion aus Blues, Rock und Soul. Diese energiegeladene Gruppe besteht aus den fünf langjährigen Freunden Jess Hayes, Frankie Connolly, Beau Barnard, Joe Mac und Andy Wilder.

Ihr Debütalbum „Remember Me“, das im Sommer 2024 erschien, wurde sofort ein Hit und vom Verband unabhängiger Blues-Sender (IBSA) zum Album des Monats gekürt. Nur wenige Monate später folgte die EP „Live at Echo Zoo Studios“, die bereits für Aufsehen sorgt. Doch das Beste kommt erst noch: Die Band arbeitet derzeit intensiv an ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album, das 2026 erscheinen soll. Mit zwei der gefühlvollsten Stimmen der Branche, virtuosen Gitarren- und Keyboard-Klängen und einer Rhythmusgruppe, die mitreißender groovt als alle anderen, erarbeiten sich Connolly Hayes einen Ruf für unvergessliche Live-Auftritte. Zum 2. und 3. Mal im Music Star und nach ihrem Auftritt auf unserem Festival im Stadtpark XVII.

CONNOLLY HAYES ( GB ) Mittwoch und Donnerstag 18. und 19.11.2026 Einlass: 19°° Uhr Beginn 20.00 Uhr. Norderstedt, Music Star