Veröffentlicht am 19.11.2026

Norderstedt. Ein Stadtpark voller Lichter, weihnachtliche Musik, der Duft von Glühwein und Punsch und mittendrin hunderte Menschen mit roten Zipfelmützen: Am Freitag, 4. Dezember 2026, verwandelt sich der Stadtpark Norderstedt wieder in eine ganz besondere Weihnachtswelt. Die Zipfelmützen-Nacht lädt dazu ein, die Vorweihnachtszeit einmal anders zu genießen – mit Bewegung, Genuss und jeder Menge gemeinsamer Weihnachtsfreude.

Auf rund fünf Kilometern geht es durch den See-, Wald- und Feldpark. Ob sportlich laufend, gemütlich walkend oder entspannt spazierend: Hier ist jeder willkommen. Denn bei der Zipfelmützen-Nacht zählen weder Bestzeiten noch sportliche Höchstleistungen. Viel wichtiger sind die gute Stimmung, das gemeinsame Erlebnis und die Freude daran, zusammen etwas Besonderes zu unternehmen.

Ab 18:30 Uhr starten die Teilnehmenden in mehreren Gruppen auf ihre vorweihnachtliche Runde. Unterwegs warten liebevoll gestaltete Weihnachtsstationen mit süßen und herzhaften Kleinigkeiten, warmen Getränken, Musik und der einen oder anderen Überraschung. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – und natürlich wird auch in diesem Jahr wieder für jede Menge Weihnachtszauber gesorgt.

„Wir möchten den Stadtpark an diesem Abend in ein großes, leuchtendes Weihnachtsfest verwandeln. Ob mit der Familie, mit Freunden, dem Sportverein oder den Kollegen – die Zipfelmützen-Nacht ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam etwas zu erleben und sich auf Weihnachten einzustimmen. Wir freuen uns auf möglichst viele rote Zipfelmützen und einen unvergesslichen Abend“, sagt Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Event Agentur, die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Stadtpark Norderstedt organisiert.

Eine Zipfelmütze allein ist natürlich schön – aber wer noch einen draufsetzen möchte, darf sich gerne richtig in Schale werfen! Ob Weihnachtsengel, Rentier, Nikolaus oder eine ganz eigene verrückte Weihnachtsidee: Beim beliebten Kostümwettbewerb werden wieder die kreativsten Outfits ausgezeichnet. Also ruhig ein bisschen mutig sein und der Fantasie freien Lauf lassen!

Für 14 Euro pro Erwachsenem und 10 Euro pro Kind ist man bei der Zipfelmützen-Nacht dabei. Im Teilnahmebeitrag enthalten sind die rote Zipfelmütze und die Startnummer – und natürlich das besondere Weihnachtserlebnis auf der rund fünf Kilometer langen Strecke mit weihnachtlichen Stationen, Leckereien, Musik und kleinen Überraschungen.

Die Anmeldung ist online unter www.norderstedt-weihnachten.de oder direkt bei Zippel’s Läuferwelt, Ulzburger Straße 375, möglich.

Wer sich persönlich bei Zippel’s Läuferwelt anmeldet, erhält die rote Zipfelmütze und die Startnummer direkt vor Ort. Bei einer Online-Anmeldung werden beide am Veranstaltungstag ab 16:30 Uhr an der Waldbühne im Stadtpark ausgegeben.

Auch Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag noch vor Ort nachmelden. Dafür wird eine zusätzliche Nachmeldegebühr von 5 Euro erhoben. Die Gesamtteilnehmerzahl ist auf 700 Personen begrenzt.

Ermöglicht wird die Zipfelmützen-Nacht durch die Unterstützung zahlreicher Partnerinnen und Partner. Mit dabei sind Stadtwerke Norderstedt, ARRIBA Erlebnisbad, Selgros, die Inklusionsagentur Norderstedt, Lüdemann & Sens, famila, Sports Corner, KLUTH Nüsse und Trockenfrüchte, sebamed, Interkultureller Garten, Zippel’s Läuferwelt der Stadtpark Norderstedt und die Rattenscharf Event Agentur.

Also: Zipfelmütze auf, Familie und Freunde einpacken und gemeinsam in die Weihnachtsnacht starten!

Alle Informationen und die Anmeldung gibt es unter www.norderstedt-weihnachten.de.